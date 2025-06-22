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Трамп пригрозил Ирану новыми атаками - РИА Новости, 22.06.2025
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05:21 22.06.2025 (обновлено: 08:33 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/tramp-2024566791.html
Трамп пригрозил Ирану новыми атаками
Трамп пригрозил Ирану новыми атаками - РИА Новости, 22.06.2025
Трамп пригрозил Ирану новыми атаками
Президент США Дональд Трамп заявил, что если эскалация на Ближнем Востоке продолжится, следующие атаки на Иран могут быть гораздо хуже. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T05:21:00+03:00
2025-06-22T08:33:00+03:00
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
иран
дональд трамп
сша
ближний восток
удар сша по ядерным объектам в иране
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если эскалация на Ближнем Востоке продолжится, следующие атаки на Иран могут быть гораздо хуже."Ближневосточный хулиган Иран должен прийти к миру. Иначе следующие атаки будут гораздо больше и легче", - заявил Трамп в обращении к нации, которое транслировали американские каналы.
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иран
сша
ближний восток
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, дональд трамп, сша, ближний восток, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Дональд Трамп, США, Ближний Восток, Удар США по ядерным объектам в Иране
Трамп пригрозил Ирану новыми атаками

Трамп: следующие атаки на Иран могут быть гораздо хуже

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если эскалация на Ближнем Востоке продолжится, следующие атаки на Иран могут быть гораздо хуже.
"Ближневосточный хулиган Иран должен прийти к миру. Иначе следующие атаки будут гораздо больше и легче", - заявил Трамп в обращении к нации, которое транслировали американские каналы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
"Развязали конфликт": на Западе набросились на Трампа после удара по Ирану
Вчера, 06:06
 
В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИранДональд ТрампСШАБлижний ВостокУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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