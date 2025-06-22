https://ria.ru/20250622/tramp-2024566791.html

Трамп пригрозил Ирану новыми атаками

Трамп пригрозил Ирану новыми атаками - РИА Новости, 22.06.2025

Трамп пригрозил Ирану новыми атаками

Президент США Дональд Трамп заявил, что если эскалация на Ближнем Востоке продолжится, следующие атаки на Иран могут быть гораздо хуже. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T05:21:00+03:00

2025-06-22T05:21:00+03:00

2025-06-22T08:33:00+03:00

в мире

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

иран

дональд трамп

сша

ближний восток

удар сша по ядерным объектам в иране

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если эскалация на Ближнем Востоке продолжится, следующие атаки на Иран могут быть гораздо хуже."Ближневосточный хулиган Иран должен прийти к миру. Иначе следующие атаки будут гораздо больше и легче", - заявил Трамп в обращении к нации, которое транслировали американские каналы.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024568920.html

иран

сша

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, дональд трамп, сша, ближний восток, удар сша по ядерным объектам в иране