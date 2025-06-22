https://ria.ru/20250622/tramp-2024566791.html
Трамп пригрозил Ирану новыми атаками
Трамп пригрозил Ирану новыми атаками - РИА Новости, 22.06.2025
Трамп пригрозил Ирану новыми атаками
Президент США Дональд Трамп заявил, что если эскалация на Ближнем Востоке продолжится, следующие атаки на Иран могут быть гораздо хуже. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T05:21:00+03:00
2025-06-22T05:21:00+03:00
2025-06-22T08:33:00+03:00
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
иран
дональд трамп
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ближний восток
удар сша по ядерным объектам в иране
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если эскалация на Ближнем Востоке продолжится, следующие атаки на Иран могут быть гораздо хуже."Ближневосточный хулиган Иран должен прийти к миру. Иначе следующие атаки будут гораздо больше и легче", - заявил Трамп в обращении к нации, которое транслировали американские каналы.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024568920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, дональд трамп, сша, ближний восток, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Дональд Трамп, США, Ближний Восток, Удар США по ядерным объектам в Иране
Трамп пригрозил Ирану новыми атаками
Трамп: следующие атаки на Иран могут быть гораздо хуже