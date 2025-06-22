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Трамп заявил о надежде избежать продолжения бомбардировок Ирана

Трамп заявил о надежде избежать продолжения бомбардировок Ирана - РИА Новости, 22.06.2025

Трамп заявил о надежде избежать продолжения бомбардировок Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется больше не атаковать Иран. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T05:16:00+03:00

2025-06-22T05:16:00+03:00

2025-06-22T08:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется больше не атаковать Иран."Хочу поздравить великих американских патриотов, которые повели эти чудесные машины. И всю армию США, которая провела операцию, невиданную миром многие десятилетия. Надеюсь, нам больше не понадобятся их услуги (ВВС США - ред.) в данном качестве. Я на это надеюсь", - заявил Трамп в обращении к нации, которое транслировали американские телеканалы.Президент поздравил руководство Пентагона и тех, кто планировал операцию.Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну".Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана передавало, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.

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