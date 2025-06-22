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Трамп пригрозил Ирану Более серьезной трагедией
Трамп пригрозил Ирану Более серьезной трагедией - РИА Новости, 22.06.2025
Трамп пригрозил Ирану Более серьезной трагедией
Президент США Дональд Трамп после американских ударов по Ирану пригрозил Тегерану куда большей трагедией, если тот не пойдет на мирную сделку. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T05:14:00+03:00
2025-06-22T05:14:00+03:00
2025-06-22T08:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после американских ударов по Ирану пригрозил Тегерану куда большей трагедией, если тот не пойдет на мирную сделку."Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия, гораздо более серьезная, чем та, свидетелями которой мы были за последние восемь дней. Помните, что осталось еще много целей", – заявил президент США в обращении к нации.Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну".Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трамп пригрозил Ирану Более серьезной трагедией
Трамп: либо будет мир, либо Иран ждет более серьезная трагедия