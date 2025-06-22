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Трамп пригрозил Ирану Более серьезной трагедией

Трамп пригрозил Ирану Более серьезной трагедией - РИА Новости, 22.06.2025

Трамп пригрозил Ирану Более серьезной трагедией

Президент США Дональд Трамп после американских ударов по Ирану пригрозил Тегерану куда большей трагедией, если тот не пойдет на мирную сделку. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T05:14:00+03:00

2025-06-22T05:14:00+03:00

2025-06-22T08:33:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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удар сша по ядерным объектам в иране

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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после американских ударов по Ирану пригрозил Тегерану куда большей трагедией, если тот не пойдет на мирную сделку."Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия, гораздо более серьезная, чем та, свидетелями которой мы были за последние восемь дней. Помните, что осталось еще много целей", – заявил президент США в обращении к нации.Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну".Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, тегеран (город), удар сша по ядерным объектам в иране