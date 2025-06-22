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Трамп заявил о готовности продолжить удары по Ирану
Трамп заявил о готовности продолжить удары по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
Трамп заявил о готовности продолжить удары по Ирану
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что США готовы нанести новые удары, если Иран не пойдет на мирное урегулирование. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T05:10:00+03:00
2025-06-22T05:10:00+03:00
2025-06-22T08:33:00+03:00
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иран
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что США готовы нанести новые удары, если Иран не пойдет на мирное урегулирование."Но если мир не наступит быстро, мы будем преследовать другие цели с точностью, скоростью и мастерством, большинство из них можно будет уничтожить за считанные минуты", - сообщил он во время выступления в Белом доме.Трамп ранее заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну".Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
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в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Трамп заявил о готовности продолжить удары по Ирану
Трамп: США готовы нанести новые удары если проблема Ирана не будет урегулирована
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что США готовы нанести новые удары, если Иран не пойдет на мирное урегулирование.
"Но если мир не наступит быстро, мы будем преследовать другие цели с точностью, скоростью и мастерством, большинство из них можно будет уничтожить за считанные минуты", - сообщил он во время выступления в Белом доме.
Трамп
ранее заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана
в Натанзе, Фордо и Исфахане
. Президент заявил, что после ударов США Тегеран
должен согласиться "закончить эту войну".
Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.