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Трамп намерен отказаться от дальнейших авиаударов по Ирану

Трамп намерен отказаться от дальнейших авиаударов по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025

Трамп намерен отказаться от дальнейших авиаударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп в предстоящем выступлении намерен заявить, что США воздержатся от дальнейших авиаударов по Ирану, сообщает телеканал NBC со ссылкой... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T04:51:00+03:00

2025-06-22T04:51:00+03:00

2025-06-22T08:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в предстоящем выступлении намерен заявить, что США воздержатся от дальнейших авиаударов по Ирану, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома. Ранее Трамп пообещал выступить с обращением к нации в 22:00 (05.00 по мск) в Белом доме по поводу "очень успешной военной операции в Иране". "Ожидается, что в своем выступлении сегодня вечером Трамп заявит, что в настоящее время не планирует дополнительных ударов по Ирану, сообщили NBC News несколько высокопоставленных чиновников Белого дома", - передает телеканал. Американский лидер ранее заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.

https://ria.ru/20250622/ssha-2024563708.html

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в мире, иран, сша, исфахан, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране