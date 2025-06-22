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Трамп пригрозил Ирану новыми ударами
Трамп пригрозил Ирану новыми ударами - РИА Новости, 22.06.2025
Трамп пригрозил Ирану новыми ударами
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран "не остановится", передает агентство Рейтер со ссылкой на главу Белого дома. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T04:45:00+03:00
2025-06-22T04:45:00+03:00
2025-06-22T08:34:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран "не остановится", передает агентство Рейтер со ссылкой на главу Белого дома. Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место. "Они должны немедленно остановиться. Иначе по ним снова ударят", - приводит агентство слова Трампа. Президент США также призвал Тегеран немедленно согласиться на мир.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трамп пригрозил Ирану новыми ударами
Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран не остановится