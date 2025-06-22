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Трамп пригрозил Ирану новыми ударами - РИА Новости, 22.06.2025
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04:45 22.06.2025 (обновлено: 08:34 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/tramp-2024563541.html
Трамп пригрозил Ирану новыми ударами
Трамп пригрозил Ирану новыми ударами - РИА Новости, 22.06.2025
Трамп пригрозил Ирану новыми ударами
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран "не остановится", передает агентство Рейтер со ссылкой на главу Белого дома. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T04:45:00+03:00
2025-06-22T08:34:00+03:00
в мире
иран
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тегеран (город)
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран "не остановится", передает агентство Рейтер со ссылкой на главу Белого дома. Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место. "Они должны немедленно остановиться. Иначе по ним снова ударят", - приводит агентство слова Трампа. Президент США также призвал Тегеран немедленно согласиться на мир.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024559240.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран не остановится

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран "не остановится", передает агентство Рейтер со ссылкой на главу Белого дома.
Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
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"Они должны немедленно остановиться. Иначе по ним снова ударят", - приводит агентство слова Трампа.
Президент США также призвал Тегеран немедленно согласиться на мир.
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В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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