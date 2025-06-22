https://ria.ru/20250622/syrskiy-2024649201.html

Сырский попытался оправдать проблемы ВСУ с фортификацией новой тактикой

Сырский попытался оправдать проблемы ВСУ с фортификацией новой тактикой - РИА Новости, 22.06.2025

Сырский попытался оправдать проблемы ВСУ с фортификацией новой тактикой

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский попытался ответить на критику о проблемах с возведением защитных сооружений. Его слова приводит РБК-Украина. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:35:00+03:00

2025-06-22T15:35:00+03:00

2025-06-22T15:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумы

александр сырский

владимир путин

верховная рада украины

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МОСКВА, 22 июня - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский попытался ответить на критику о проблемах с возведением защитных сооружений. Его слова приводит РБК-Украина.Это заявление он сделал после критики со стороны депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, которая пожаловалась на проблемы с обороной в Сумской области."Видение целесообразности тех или иных фортификационных сооружений изменилось", – отметил Сырский.Так, по его мнению, строительство огромных опорных пунктов более не рационально, что показал опыт обороны Артемовска. Теперь ВСУ перешли к группам окопов максимум на отделение, чтобы защититься от российских дронов.В прошедшую пятницу на пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что у России нет задачи взять Сумы, хотя нельзя исключать такую возможность. Как отметил президент, действия российской армии в Сумской области продиктованы необходимостью обезопасить приграничные российские территории от постоянных обстрелов ВСУ.

https://ria.ru/20250415/ukraina-2010781405.html

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россия, сумы, александр сырский, владимир путин, верховная рада украины