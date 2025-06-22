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Сырский попытался оправдать проблемы ВСУ с фортификацией новой тактикой
Сырский попытался оправдать проблемы ВСУ с фортификацией новой тактикой - РИА Новости, 22.06.2025
Сырский попытался оправдать проблемы ВСУ с фортификацией новой тактикой
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский попытался ответить на критику о проблемах с возведением защитных сооружений. Его слова приводит РБК-Украина. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:35:00+03:00
2025-06-22T15:35:00+03:00
2025-06-22T15:35:00+03:00
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МОСКВА, 22 июня - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский попытался ответить на критику о проблемах с возведением защитных сооружений. Его слова приводит РБК-Украина.Это заявление он сделал после критики со стороны депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, которая пожаловалась на проблемы с обороной в Сумской области."Видение целесообразности тех или иных фортификационных сооружений изменилось", – отметил Сырский.Так, по его мнению, строительство огромных опорных пунктов более не рационально, что показал опыт обороны Артемовска. Теперь ВСУ перешли к группам окопов максимум на отделение, чтобы защититься от российских дронов.В прошедшую пятницу на пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что у России нет задачи взять Сумы, хотя нельзя исключать такую возможность. Как отметил президент, действия российской армии в Сумской области продиктованы необходимостью обезопасить приграничные российские территории от постоянных обстрелов ВСУ.
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россия, сумы, александр сырский, владимир путин, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Александр Сырский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Сырский попытался оправдать проблемы ВСУ с фортификацией новой тактикой
Сырский заявил о переходе от фортификаций к тактике лисьих нор