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США готовы на любые преступления, заявил Небензя
США готовы на любые преступления, заявил Небензя - РИА Новости, 22.06.2025
США готовы на любые преступления, заявил Небензя
США ради сохранения гегемонии в мире готовы на любые преступления и нарушения международного права, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T23:55:00+03:00
2025-06-22T23:55:00+03:00
2025-06-22T23:55:00+03:00
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ООН, 22 июн – РИА Новости. США ради сохранения гегемонии в мире готовы на любые преступления и нарушения международного права, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Вслед за Западным Иерусалимом там (в Вашингтоне - ред.) возомнили себя верховным судьей, который имеет право вершить правосудие так, как ему заблагорассудится. Таким образом, Соединенные Штаты подтверждают, что ради сохранения своей гегемонии в мире они готовы на любые преступления и нарушения международного права. Хотелось бы напомнить, что на подобные действия никто Соединенные Штаты не уполномочивал", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
https://ria.ru/20250622/rezolyutsiya-2024681297.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), василий небензя, оон
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Василий Небензя, ООН
США готовы на любые преступления, заявил Небензя
Небензя: США ради сохранения гегемонии в мире готовы на любые преступления