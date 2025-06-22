https://ria.ru/20250622/ssha-2024711803.html

США готовы на любые преступления, заявил Небензя

США готовы на любые преступления, заявил Небензя - РИА Новости, 22.06.2025

США готовы на любые преступления, заявил Небензя

США ради сохранения гегемонии в мире готовы на любые преступления и нарушения международного права, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T23:55:00+03:00

2025-06-22T23:55:00+03:00

2025-06-22T23:55:00+03:00

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ООН, 22 июн – РИА Новости. США ради сохранения гегемонии в мире готовы на любые преступления и нарушения международного права, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Вслед за Западным Иерусалимом там (в Вашингтоне - ред.) возомнили себя верховным судьей, который имеет право вершить правосудие так, как ему заблагорассудится. Таким образом, Соединенные Штаты подтверждают, что ради сохранения своей гегемонии в мире они готовы на любые преступления и нарушения международного права. Хотелось бы напомнить, что на подобные действия никто Соединенные Штаты не уполномочивал", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

https://ria.ru/20250622/rezolyutsiya-2024681297.html

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), василий небензя, оон