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США отслеживают угрозы гражданам после атак на ядерные объекты Ирана
США отслеживают угрозы гражданам после атак на ядерные объекты Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
США отслеживают угрозы гражданам после атак на ядерные объекты Ирана
Правоохранительные органы США отслеживают угрозы гражданам после своих атак на ядерные объекты Ирана, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T18:51:00+03:00
2025-06-22T18:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы США отслеживают угрозы гражданам после своих атак на ядерные объекты Ирана, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Мы уверены в ФБР и правоохранительных органах. Мы контролируем ситуацию и внимательно следим за ней, делая все возможное, чтобы поддерживать безопасность для людей", - сказал Вэнс в интервью NBC News. Он подчеркнул, что внутренняя угроза в США исходит от нелегалов, допущенных в страну при прошлой администрации во главе с Джо Байденом.
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в мире, сша, иран, джо байден, фбр, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Джо Байден, ФБР, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США отслеживают угрозы гражданам после атак на ядерные объекты Ирана
Вице-президент Вэнс: ФБР отслеживает угрозы после атак на ядерные объекты Ирана