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США отслеживают угрозы гражданам после атак на ядерные объекты Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
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18:51 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/ssha-2024684132.html
США отслеживают угрозы гражданам после атак на ядерные объекты Ирана
США отслеживают угрозы гражданам после атак на ядерные объекты Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
США отслеживают угрозы гражданам после атак на ядерные объекты Ирана
Правоохранительные органы США отслеживают угрозы гражданам после своих атак на ядерные объекты Ирана, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T18:51:00+03:00
2025-06-22T18:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы США отслеживают угрозы гражданам после своих атак на ядерные объекты Ирана, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Мы уверены в ФБР и правоохранительных органах. Мы контролируем ситуацию и внимательно следим за ней, делая все возможное, чтобы поддерживать безопасность для людей", - сказал Вэнс в интервью NBC News. Он подчеркнул, что внутренняя угроза в США исходит от нелегалов, допущенных в страну при прошлой администрации во главе с Джо Байденом.
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в мире, сша, иран, джо байден, фбр, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Джо Байден, ФБР, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США отслеживают угрозы гражданам после атак на ядерные объекты Ирана

Вице-президент Вэнс: ФБР отслеживает угрозы после атак на ядерные объекты Ирана

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы США отслеживают угрозы гражданам после своих атак на ядерные объекты Ирана, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы уверены в ФБР и правоохранительных органах. Мы контролируем ситуацию и внимательно следим за ней, делая все возможное, чтобы поддерживать безопасность для людей", - сказал Вэнс в интервью NBC News.
Он подчеркнул, что внутренняя угроза в США исходит от нелегалов, допущенных в страну при прошлой администрации во главе с Джо Байденом.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Вэнс рассказал о последствиях отказа Ирана от переговоров
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В миреСШАИранДжо БайденФБРВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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