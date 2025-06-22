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США не беспокоятся о сотрудничестве Ирана с Россией и Китаем - РИА Новости, 22.06.2025
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18:19 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/ssha-2024680894.html
США не беспокоятся о сотрудничестве Ирана с Россией и Китаем
США не беспокоятся о сотрудничестве Ирана с Россией и Китаем - РИА Новости, 22.06.2025
США не беспокоятся о сотрудничестве Ирана с Россией и Китаем
США не беспокоятся о сотрудничестве Ирана с РФ и Китаем, а только о ядерной программе республики, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T18:19:00+03:00
2025-06-22T18:19:00+03:00
в мире
сша
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москва
марко рубио
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США не беспокоятся о сотрудничестве Ирана с РФ и Китаем, а только о ядерной программе республики, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио. "Все просто, мы хотим дипломатического соглашения о том, что они (Иран - ред.) могут иметь ядерную программу, но не занимаются обогащением и не обладают материалом, подходящим для создания оружия. Вот так просто. В этом наш интерес. А с кем они взаимодействуют, с кем торгуют - это другой вопрос", - сказал Рубио в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос о том, обеспокоены ли США сотрудничеством Тегерана, Пекина и Москвы. Как утверждает Рубио, цели США лишь в том, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. "Министр иностранных дел (Ирана - ред.) вместо встречи со Стивом Уиткоффом (спецпосланником президента США - ред.) отправился в Москву. Встреча была запланированной. Это нормально, они могут встречаться", - сказал Рубио.
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в мире, сша, иран, москва, марко рубио, стив уиткофф
В мире, США, Иран, Москва, Марко Рубио, Стив Уиткофф
США не беспокоятся о сотрудничестве Ирана с Россией и Китаем

Госсекретарь Рубио: США не беспокоятся о сотрудничестве Ирана с Россией и Китаем

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США не беспокоятся о сотрудничестве Ирана с РФ и Китаем, а только о ядерной программе республики, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио.
"Все просто, мы хотим дипломатического соглашения о том, что они (Иран - ред.) могут иметь ядерную программу, но не занимаются обогащением и не обладают материалом, подходящим для создания оружия. Вот так просто. В этом наш интерес. А с кем они взаимодействуют, с кем торгуют - это другой вопрос", - сказал Рубио в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос о том, обеспокоены ли США сотрудничеством Тегерана, Пекина и Москвы.
Как утверждает Рубио, цели США лишь в том, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. "Министр иностранных дел (Ирана - ред.) вместо встречи со Стивом Уиткоффом (спецпосланником президента США - ред.) отправился в Москву. Встреча была запланированной. Это нормально, они могут встречаться", - сказал Рубио.
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В миреСШАИранМоскваМарко РубиоСтив Уиткофф
 
 
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