https://ria.ru/20250622/ssha-2024675379.html

США не верят в наличие у Ирана космической программы

США не верят в наличие у Ирана космической программы - РИА Новости, 22.06.2025

США не верят в наличие у Ирана космической программы

США не верят в наличие у Тегерана космической программы и сомневаются, что иранцы планируют лунную миссию, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T17:35:00+03:00

2025-06-22T17:35:00+03:00

2025-06-22T17:35:00+03:00

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марко рубио

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. США не верят в наличие у Тегерана космической программы и сомневаются, что иранцы планируют лунную миссию, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Они заявляют, что у них есть космическая программа. Это не космическая программа, Иран не собирается на Луну. У них есть космическая программа, потому что они хотят разработать ракеты дальнего действия, которые когда-нибудь смогут достичь США", - заявил Рубио в интервью Fox News. Несмотря на заявления Ирана об отсутствии у страны программы по разработке ядерного оружия, Рубио настаивает, что у Тегерана есть всё для его создания. "У них есть возможности по обогащению, большое количество высокообогащенного урана, которого хватит для создания как минимум девяти-десяти бомб. Им всего лишь понадобится пара дня для обогащения с 60% до 90%. У них есть разработка оружия, ракеты ближнего и среднего действия, на которые они могут установить боеголовки", - заявил он. По словам Рубио, у КНДР уже есть ракеты, способные достичь территории США, и Иран якобы работает над тем же.

https://ria.ru/20250502/rubio-2014637873.html

сша

иран

тегеран (город)

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в мире, сша, иран, тегеран (город), марко рубио