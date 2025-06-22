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США направили Ирану сигналы с призывом вернуться за стол переговоров - РИА Новости, 22.06.2025
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15:39 22.06.2025 (обновлено: 15:49 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/ssha-2024654478.html
США направили Ирану сигналы с призывом вернуться за стол переговоров
США направили Ирану сигналы с призывом вернуться за стол переговоров - РИА Новости, 22.06.2025
США направили Ирану сигналы с призывом вернуться за стол переговоров
Соединенные Штаты направили Ирану как публичные, так и непубличные сигналы с призывом вернуться за стол переговоров по его ядерной программе, заявил в... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:39:00+03:00
2025-06-22T15:49:00+03:00
сша
министерство обороны сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
иран
тегеран (город)
пит хегсет
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты направили Ирану как публичные, так и непубличные сигналы с призывом вернуться за стол переговоров по его ядерной программе, заявил в воскресенье министр обороны США Пит Хегсет."Ирану четко известна позиция США и шаги, которые нужно предпринять для достижения мира. Мы надеемся, что они пойдут этим путем", - сказал министр на спецбрифинге, посвященном ударам авиации США по объектам иранской ядерной инфраструктуры.По словам Хегсета, Тегеран получил от Вашингтона "сигналы как в публичном, так и непубличном формате" с призывом вернуться за стол переговоров.Глава ведомства подчеркнул, что удары по Ирану были "ограничены по масштабу" и направлены только на уничтожение объектов, связанных с иранской ядерной программой.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
https://ria.ru/20250622/iran-2024636695.html
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сша, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, иран, тегеран (город), пит хегсет, дональд трамп, аббас аракчи, оон, магатэ, обострение отношений сша и ирана
США, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Иран, Тегеран (город), Пит Хегсет, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, ООН, МАГАТЭ, Обострение отношений США и Ирана
США направили Ирану сигналы с призывом вернуться за стол переговоров

Пентагон: США предложили Ирану вернуться к переговорам по ядерной программе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты направили Ирану как публичные, так и непубличные сигналы с призывом вернуться за стол переговоров по его ядерной программе, заявил в воскресенье министр обороны США Пит Хегсет.
"Ирану четко известна позиция США и шаги, которые нужно предпринять для достижения мира. Мы надеемся, что они пойдут этим путем", - сказал министр на спецбрифинге, посвященном ударам авиации США по объектам иранской ядерной инфраструктуры.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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По словам Хегсета, Тегеран получил от Вашингтона "сигналы как в публичном, так и непубличном формате" с призывом вернуться за стол переговоров.
Глава ведомства подчеркнул, что удары по Ирану были "ограничены по масштабу" и направлены только на уничтожение объектов, связанных с иранской ядерной программой.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.
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Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
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СШАМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ миреИранТегеран (город)Пит ХегсетДональд ТрампАббас АракчиООНМАГАТЭОбострение отношений США и Ирана
 
 
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