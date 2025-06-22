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США и Израиль год отрабатывали удары по ядерным объектам Ирана, пишут СМИ

США и Израиль год отрабатывали удары по ядерным объектам Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2025

США и Израиль год отрабатывали удары по ядерным объектам Ирана, пишут СМИ

США и Израиль уже год назад отрабатывали на учениях удары по ядерным объектам Ирана, подобные нанесенным в ночь на воскресенье, сообщил телеканал ABC со ссылкой РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T07:50:00+03:00

2025-06-22T07:50:00+03:00

2025-06-22T08:32:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США и Израиль уже год назад отрабатывали на учениях удары по ядерным объектам Ирана, подобные нанесенным в ночь на воскресенье, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место. "США и Израиль отрабатывали эту атаку на военных учениях около года назад", - сообщил телеканал. По информации источника, эти учения были беспрецедентными, поскольку в ходе них впервые силами Израиля и США отрабатывались наступательные действия против иранского ядерного потенциала. Как подчеркивает телеканал, учения проводились при администрации бывшего президента США Джо Байдена.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, джо байден, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране