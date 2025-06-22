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США и Израиль год отрабатывали удары по ядерным объектам Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2025
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07:50 22.06.2025 (обновлено: 08:32 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/ssha-2024575097.html
США и Израиль год отрабатывали удары по ядерным объектам Ирана, пишут СМИ
США и Израиль год отрабатывали удары по ядерным объектам Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2025
США и Израиль год отрабатывали удары по ядерным объектам Ирана, пишут СМИ
США и Израиль уже год назад отрабатывали на учениях удары по ядерным объектам Ирана, подобные нанесенным в ночь на воскресенье, сообщил телеканал ABC со ссылкой РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T07:50:00+03:00
2025-06-22T08:32:00+03:00
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дональд трамп
джо байден
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США и Израиль уже год назад отрабатывали на учениях удары по ядерным объектам Ирана, подобные нанесенным в ночь на воскресенье, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место. "США и Израиль отрабатывали эту атаку на военных учениях около года назад", - сообщил телеканал. По информации источника, эти учения были беспрецедентными, поскольку в ходе них впервые силами Израиля и США отрабатывались наступательные действия против иранского ядерного потенциала. Как подчеркивает телеканал, учения проводились при администрации бывшего президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20250622/netanjahu-2024571196.html
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в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, джо байден, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Джо Байден, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
США и Израиль год отрабатывали удары по ядерным объектам Ирана, пишут СМИ

ABC: США и Израиль уже год назад отрабатывали удары по ядерным объектам Ирана

© Кадр видео из соцсетейУдар по ядерному комплексу в Араке
Удар по ядерному комплексу в Араке - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Удар по ядерному комплексу в Араке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США и Израиль уже год назад отрабатывали на учениях удары по ядерным объектам Ирана, подобные нанесенным в ночь на воскресенье, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
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"США и Израиль отрабатывали эту атаку на военных учениях около года назад", - сообщил телеканал.
По информации источника, эти учения были беспрецедентными, поскольку в ходе них впервые силами Израиля и США отрабатывались наступательные действия против иранского ядерного потенциала.
Как подчеркивает телеканал, учения проводились при администрации бывшего президента США Джо Байдена.
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