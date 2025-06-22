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Конгрессвумен назвала удары США по Ирану грубым нарушением конституции - РИА Новости, 22.06.2025
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06:01 22.06.2025 (обновлено: 08:33 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/ssha-2024568742.html
Конгрессвумен назвала удары США по Ирану грубым нарушением конституции
Конгрессвумен назвала удары США по Ирану грубым нарушением конституции - РИА Новости, 22.06.2025
Конгрессвумен назвала удары США по Ирану грубым нарушением конституции
Атаки США на Иран являются грубым нарушением конституции и военных полномочий конгресса, что является явным и абсолютным обоснованием для импичмента, заявила... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T06:01:00+03:00
2025-06-22T08:33:00+03:00
в мире
иран
сша
исфахан
дональд трамп
александрия окасио-кортес
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Атаки США на Иран являются грубым нарушением конституции и военных полномочий конгресса, что является явным и абсолютным обоснованием для импичмента, заявила конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк в соцсети X. "Катастрофическое решение президента бомбить Иран без разрешения является грубым нарушением конституции и военных полномочий конгресса... Это абсолютное и явное основание для импичмента", - написала конгрессвумен. Она также добавила, что Трамп "импульсивно рискнул начать войну, которая может заманить в ловушку на поколения". Немного позднее член палаты представителей от Республиканской партии США и сторонница американского президента Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин раскритиковала пост Окасио-Кортес, обвинив ее в лицемерии по поводу украинского конфликта."Замолчи, жалкая лицемерка. Ты полностью поддерживала прокси-войну наших военных и разведки против России на Украине. И ты проголосовала за спонсирование конфликта на Украине при твоем президенте с деменцией (экс-лидере США Джо Байдене - ред.)", - написала конгрессвумен, комментируя публикацию Окасио-Кортес.Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
https://ria.ru/20250622/ssha-2024567973.html
https://ria.ru/20250622/tramp-2024557857.html
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в мире, иран, сша, исфахан, дональд трамп, александрия окасио-кортес, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Исфахан, Дональд Трамп, Александрия Окасио-Кортес, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Конгрессвумен назвала удары США по Ирану грубым нарушением конституции

Конгрессвумен Окасио-Кортес: атаки США на Иран являются поводом для импичмента

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Атаки США на Иран являются грубым нарушением конституции и военных полномочий конгресса, что является явным и абсолютным обоснованием для импичмента, заявила конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк в соцсети X.
"Катастрофическое решение президента бомбить Иран без разрешения является грубым нарушением конституции и военных полномочий конгресса... Это абсолютное и явное основание для импичмента", - написала конгрессвумен.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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Она также добавила, что Трамп "импульсивно рискнул начать войну, которая может заманить в ловушку на поколения".
Немного позднее член палаты представителей от Республиканской партии США и сторонница американского президента Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин раскритиковала пост Окасио-Кортес, обвинив ее в лицемерии по поводу украинского конфликта.
"Замолчи, жалкая лицемерка. Ты полностью поддерживала прокси-войну наших военных и разведки против России на Украине. И ты проголосовала за спонсирование конфликта на Украине при твоем президенте с деменцией (экс-лидере США Джо Байдене - ред.)", - написала конгрессвумен, комментируя публикацию Окасио-Кортес.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
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В миреИранСШАИсфаханДональд ТрампАлександрия Окасио-КортесВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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