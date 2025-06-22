https://ria.ru/20250622/ssha-2024568742.html

Конгрессвумен назвала удары США по Ирану грубым нарушением конституции

Конгрессвумен назвала удары США по Ирану грубым нарушением конституции - РИА Новости, 22.06.2025

Конгрессвумен назвала удары США по Ирану грубым нарушением конституции

Атаки США на Иран являются грубым нарушением конституции и военных полномочий конгресса, что является явным и абсолютным обоснованием для импичмента, заявила... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T06:01:00+03:00

2025-06-22T06:01:00+03:00

2025-06-22T08:33:00+03:00

в мире

иран

сша

исфахан

дональд трамп

александрия окасио-кортес

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар сша по ядерным объектам в иране

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Атаки США на Иран являются грубым нарушением конституции и военных полномочий конгресса, что является явным и абсолютным обоснованием для импичмента, заявила конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк в соцсети X. "Катастрофическое решение президента бомбить Иран без разрешения является грубым нарушением конституции и военных полномочий конгресса... Это абсолютное и явное основание для импичмента", - написала конгрессвумен. Она также добавила, что Трамп "импульсивно рискнул начать войну, которая может заманить в ловушку на поколения". Немного позднее член палаты представителей от Республиканской партии США и сторонница американского президента Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин раскритиковала пост Окасио-Кортес, обвинив ее в лицемерии по поводу украинского конфликта."Замолчи, жалкая лицемерка. Ты полностью поддерживала прокси-войну наших военных и разведки против России на Украине. И ты проголосовала за спонсирование конфликта на Украине при твоем президенте с деменцией (экс-лидере США Джо Байдене - ред.)", - написала конгрессвумен, комментируя публикацию Окасио-Кортес.Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.

https://ria.ru/20250622/ssha-2024567973.html

https://ria.ru/20250622/tramp-2024557857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, исфахан, дональд трамп, александрия окасио-кортес, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране