Конгрессвумен назвала удары США по Ирану грубым нарушением конституции
Конгрессвумен Окасио-Кортес: атаки США на Иран являются поводом для импичмента
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Атаки США на Иран являются грубым нарушением конституции и военных полномочий конгресса, что является явным и абсолютным обоснованием для импичмента, заявила конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк в соцсети X.
"Катастрофическое решение президента бомбить Иран без разрешения является грубым нарушением конституции и военных полномочий конгресса... Это абсолютное и явное основание для импичмента", - написала конгрессвумен.
Она также добавила, что Трамп "импульсивно рискнул начать войну, которая может заманить в ловушку на поколения".
Немного позднее член палаты представителей от Республиканской партии США и сторонница американского президента Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин раскритиковала пост Окасио-Кортес, обвинив ее в лицемерии по поводу украинского конфликта.
"Замолчи, жалкая лицемерка. Ты полностью поддерживала прокси-войну наших военных и разведки против России на Украине. И ты проголосовала за спонсирование конфликта на Украине при твоем президенте с деменцией (экс-лидере США Джо Байдене - ред.)", - написала конгрессвумен, комментируя публикацию Окасио-Кортес.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.