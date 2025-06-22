https://ria.ru/20250622/ssha-2024566984.html
США выводят часть персонала дипмиссии из Ирака, пишут СМИ
США выводят часть персонала дипмиссии из Ирака, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2025
США выводят часть персонала дипмиссии из Ирака, пишут СМИ
США выводят дополнительный персонал дипломатической миссии из Ирака, за последние часы страну покинул минимум один борт, сообщил американский телеканал CNN со... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T05:26:00+03:00
2025-06-22T05:26:00+03:00
2025-06-22T05:26:00+03:00
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ирак
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США выводят дополнительный персонал дипломатической миссии из Ирака, за последние часы страну покинул минимум один борт, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники. "Соединенные Штаты выводят дополнительный персонал своей дипломатической миссии из Ирака… по меньшей мере один борт покинул страну за последние часы", - сообщает телеканал, ссылаясь на два источника, знакомые с ситуацией. По словам источника, целью является сохранение в Ираке основного "костяка" дипломатов.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024559240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, сша
США выводят часть персонала дипмиссии из Ирака, пишут СМИ
CNN: США выводят дополнительный персонал дипломатической миссии в Ираке