https://ria.ru/20250622/ssha-2024566984.html

США выводят часть персонала дипмиссии из Ирака, пишут СМИ

США выводят часть персонала дипмиссии из Ирака, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2025

США выводят часть персонала дипмиссии из Ирака, пишут СМИ

США выводят дополнительный персонал дипломатической миссии из Ирака, за последние часы страну покинул минимум один борт, сообщил американский телеканал CNN со... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T05:26:00+03:00

2025-06-22T05:26:00+03:00

2025-06-22T05:26:00+03:00

в мире

ирак

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США выводят дополнительный персонал дипломатической миссии из Ирака, за последние часы страну покинул минимум один борт, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники. "Соединенные Штаты выводят дополнительный персонал своей дипломатической миссии из Ирака… по меньшей мере один борт покинул страну за последние часы", - сообщает телеканал, ссылаясь на два источника, знакомые с ситуацией. По словам источника, целью является сохранение в Ираке основного "костяка" дипломатов.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024559240.html

ирак

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирак, сша