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МИД Венесуэлы осудил удары США по Ирану
МИД Венесуэлы осудил удары США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
МИД Венесуэлы осудил удары США по Ирану
Венесуэла решительно осуждает авиаудары США по иранским ядерным объектам как прямую угрозу международному миру, сообщил МИД южноамериканской страны. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T05:03:00+03:00
2025-06-22T05:03:00+03:00
2025-06-22T08:33:00+03:00
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удар сша по ядерным объектам в иране
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МЕХИКО, 22 июн - РИА Новости. Венесуэла решительно осуждает авиаудары США по иранским ядерным объектам как прямую угрозу международному миру, сообщил МИД южноамериканской страны."Бомбардировка ядерных объектов, со всеми рисками, которые она влечет за собой для человеческой жизни и экологического баланса региона, является безответственной эскалацией, которая может вызвать последствия неисчислимых масштабов для глобальной стабильности. Это прямая угроза международному миру", - сказано в заявлении, которое опубликовано в телеграм-канале главы венесуэльского МИД Ивана Хиля.Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по трем иранским объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. По его словам, операция прошла успешно, и теперь Тегеран должен согласиться "закончить эту войну".В Каракасе указали, что нападение на Иран представляет собой незаконный, неоправданный и крайне опасный акт агрессии, который грубо нарушает Устав ООН, международное право и основные принципы уважения суверенитета государств.
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в мире, венесуэла, иран, сша, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Венесуэла, Иран, США, Удар США по ядерным объектам в Иране
МИД Венесуэлы осудил удары США по Ирану
МИД Венесуэлы назвал удары США по Ирану угрозой международному миру