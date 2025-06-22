https://ria.ru/20250622/ssha-2024563708.html

Конгрессмен раскритиковал удары США по Ирану

Конгрессмен раскритиковал удары США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025

Конгрессмен раскритиковал удары США по Ирану

Конгрессмен-республиканец Томас Масси в воскресенье в соцсети X раскритиковал решение своего однопартийца, президента США Дональда Трампа, назвав удары США по... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T04:48:00+03:00

2025-06-22T04:48:00+03:00

2025-06-22T08:34:00+03:00

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дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар сша по ядерным объектам в иране

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Томас Масси в воскресенье в соцсети X раскритиковал решение своего однопартийца, президента США Дональда Трампа, назвав удары США по Ирану противоречащими конституции. Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место. "Это не соответствует Конституции", - написал конгрессмен, прикрепив скриншот сообщения Трампа в соцсети Truth Social, где тот рассказал о нанесении ударов по Ирану. Несколько дней назад Масси предлагал резолюцию, запрещающую Трампу единолично развязывать войну с Ираном.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024559240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, исфахан, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране