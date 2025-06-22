https://ria.ru/20250622/ssha-2024563708.html
Конгрессмен раскритиковал удары США по Ирану
Конгрессмен раскритиковал удары США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
Конгрессмен раскритиковал удары США по Ирану
Конгрессмен-республиканец Томас Масси в воскресенье в соцсети X раскритиковал решение своего однопартийца, президента США Дональда Трампа, назвав удары США по... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T04:48:00+03:00
2025-06-22T04:48:00+03:00
2025-06-22T08:34:00+03:00
в мире
иран
сша
исфахан
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_41da596e056b77c7ae30db72ae7ff242.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Томас Масси в воскресенье в соцсети X раскритиковал решение своего однопартийца, президента США Дональда Трампа, назвав удары США по Ирану противоречащими конституции. Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место. "Это не соответствует Конституции", - написал конгрессмен, прикрепив скриншот сообщения Трампа в соцсети Truth Social, где тот рассказал о нанесении ударов по Ирану. Несколько дней назад Масси предлагал резолюцию, запрещающую Трампу единолично развязывать войну с Ираном.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024559240.html
https://ria.ru/20250622/tramp-2024557857.html
иран
сша
исфахан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1650_1920x0_80_0_0_64e8006600eeb734be326c1f67672c8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, исфахан, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Исфахан, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Конгрессмен раскритиковал удары США по Ирану
Конгрессмен Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции