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Конгрессмен раскритиковал удары США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
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04:48 22.06.2025 (обновлено: 08:34 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/ssha-2024563708.html
Конгрессмен раскритиковал удары США по Ирану
Конгрессмен раскритиковал удары США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
Конгрессмен раскритиковал удары США по Ирану
Конгрессмен-республиканец Томас Масси в воскресенье в соцсети X раскритиковал решение своего однопартийца, президента США Дональда Трампа, назвав удары США по... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T04:48:00+03:00
2025-06-22T08:34:00+03:00
в мире
иран
сша
исфахан
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Томас Масси в воскресенье в соцсети X раскритиковал решение своего однопартийца, президента США Дональда Трампа, назвав удары США по Ирану противоречащими конституции. Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место. "Это не соответствует Конституции", - написал конгрессмен, прикрепив скриншот сообщения Трампа в соцсети Truth Social, где тот рассказал о нанесении ударов по Ирану. Несколько дней назад Масси предлагал резолюцию, запрещающую Трампу единолично развязывать войну с Ираном.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024559240.html
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в мире, иран, сша, исфахан, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Исфахан, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Конгрессмен раскритиковал удары США по Ирану

Конгрессмен Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Томас Масси в воскресенье в соцсети X раскритиковал решение своего однопартийца, президента США Дональда Трампа, назвав удары США по Ирану противоречащими конституции.
Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп назвал удары США по Ирану историческим моментом
Вчера, 03:23
"Это не соответствует Конституции", - написал конгрессмен, прикрепив скриншот сообщения Трампа в соцсети Truth Social, где тот рассказал о нанесении ударов по Ирану.
Несколько дней назад Масси предлагал резолюцию, запрещающую Трампу единолично развязывать войну с Ираном.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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В миреИранСШАИсфаханДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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