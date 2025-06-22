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Госсекретарь и глава ЦРУ проведут мониторинг ударов США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
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04:39 22.06.2025 (обновлено: 08:34 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/ssha-2024562973.html
Госсекретарь и глава ЦРУ проведут мониторинг ударов США по Ирану
Госсекретарь и глава ЦРУ проведут мониторинг ударов США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
Госсекретарь и глава ЦРУ проведут мониторинг ударов США по Ирану
Госсекретарь США Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыли в числе прочих в оперштаб Белого дома для мониторинга ударов США по Ирану и их последствий,... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T04:39:00+03:00
2025-06-22T08:34:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
марко рубио
дональд трамп
рафаэль гросси
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыли в числе прочих в оперштаб Белого дома для мониторинга ударов США по Ирану и их последствий, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на чиновников. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против ядерных объектов Ирана. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место. "В субботу директор ЦРУ Джон Рэтклифф вместе с другими чиновниками, включая... госсекретаря Марко Рубио, приехал в Белый дом, где они направились в оперштаб, чтобы следить за ударами (по Ирану - ред.) и их последствиями", - говорится в публикации. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250622/operatsiya-2024560501.html
https://ria.ru/20250622/tramp-2024561836.html
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в мире, иран, израиль, сша, марко рубио, дональд трамп, рафаэль гросси, центральное разведывательное управление (цру), магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, Израиль, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Рафаэль Гросси, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Госсекретарь и глава ЦРУ проведут мониторинг ударов США по Ирану

NYT: Рубио и Рэтклифф прибыли в Белый дом для мониторинга ударов США по Ирану

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыли в числе прочих в оперштаб Белого дома для мониторинга ударов США по Ирану и их последствий, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на чиновников.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против ядерных объектов Ирана. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
Президент Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 21 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп объявил об операции армии США против ядерных объектов Ирана
Вчера, 03:52
"В субботу директор ЦРУ Джон Рэтклифф вместе с другими чиновниками, включая... госсекретаря Марко Рубио, приехал в Белый дом, где они направились в оперштаб, чтобы следить за ударами (по Ирану - ред.) и их последствиями", - говорится в публикации.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп надеется, что удары США вернут Тегеран к переговорам, пишут СМИ
Вчера, 04:16
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 400 человек и не менее 3 тысяч пострадали. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 1,2 тысячи получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп назвал удары США по Ирану историческим моментом
Вчера, 03:23
 
В миреИранИзраильСШАМарко РубиоДональд ТрампРафаэль ГроссиЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)МАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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