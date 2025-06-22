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Сенатор Тьюн обвинил Иран в отказе от дипломатии - РИА Новости, 22.06.2025
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04:12 22.06.2025 (обновлено: 08:34 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/ssha-2024561310.html
Сенатор Тьюн обвинил Иран в отказе от дипломатии
Сенатор Тьюн обвинил Иран в отказе от дипломатии - РИА Новости, 22.06.2025
Сенатор Тьюн обвинил Иран в отказе от дипломатии
Лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн обвинил Иран в якобы отказе от всех дипломатических путей урегулирования. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T04:12:00+03:00
2025-06-22T08:34:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
джон тьюн
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн обвинил Иран в якобы отказе от всех дипломатических путей урегулирования. "Режим в Иране, поставивший себе целью "убить Америку" и стереть Израиль с карты мира, отверг все дипломатические пути к миру", - заявил он в социальной сети Х.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024559240.html
иран
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в мире, иран, сша, израиль, джон тьюн, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Израиль, Джон Тьюн, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Сенатор Тьюн обвинил Иран в отказе от дипломатии

Сенатор Тьюн обвинил Иран в отказе от всех дипломатических путей урегулирования

© AP Photo / J. David AkeВид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / J. David Ake
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн обвинил Иран в якобы отказе от всех дипломатических путей урегулирования.
"Режим в Иране, поставивший себе целью "убить Америку" и стереть Израиль с карты мира, отверг все дипломатические пути к миру", - заявил он в социальной сети Х.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп назвал удары США по Ирану историческим моментом
Вчера, 03:23
 
В миреИранСШАИзраильДжон ТьюнВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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