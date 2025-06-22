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Сенатор Тьюн обвинил Иран в отказе от дипломатии
Сенатор Тьюн обвинил Иран в отказе от дипломатии - РИА Новости, 22.06.2025
Сенатор Тьюн обвинил Иран в отказе от дипломатии
Лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн обвинил Иран в якобы отказе от всех дипломатических путей урегулирования. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T04:12:00+03:00
2025-06-22T04:12:00+03:00
2025-06-22T08:34:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн обвинил Иран в якобы отказе от всех дипломатических путей урегулирования. "Режим в Иране, поставивший себе целью "убить Америку" и стереть Израиль с карты мира, отверг все дипломатические пути к миру", - заявил он в социальной сети Х.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Иран, США, Израиль, Джон Тьюн, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Сенатор Тьюн обвинил Иран в отказе от дипломатии
Сенатор Тьюн обвинил Иран в отказе от всех дипломатических путей урегулирования