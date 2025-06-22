https://ria.ru/20250622/ssha-2024561310.html

Сенатор Тьюн обвинил Иран в отказе от дипломатии

Сенатор Тьюн обвинил Иран в отказе от дипломатии - РИА Новости, 22.06.2025

Сенатор Тьюн обвинил Иран в отказе от дипломатии

Лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн обвинил Иран в якобы отказе от всех дипломатических путей урегулирования. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T04:12:00+03:00

2025-06-22T04:12:00+03:00

2025-06-22T08:34:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар сша по ядерным объектам в иране

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн обвинил Иран в якобы отказе от всех дипломатических путей урегулирования. "Режим в Иране, поставивший себе целью "убить Америку" и стереть Израиль с карты мира, отверг все дипломатические пути к миру", - заявил он в социальной сети Х.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024559240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, израиль, джон тьюн, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране