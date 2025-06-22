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Спецоперация, 22 июня: ВС России освободили Петровское и Перебудова - РИА Новости, 22.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/spetsoperatsiya-2024685391.html
Спецоперация, 22 июня: ВС России освободили Петровское и Перебудова
Спецоперация, 22 июня: ВС России освободили Петровское и Перебудова - РИА Новости, 22.06.2025
Спецоперация, 22 июня: ВС России освободили Петровское и Перебудова
Российская группировка "Запад" взяла под контроль населенный пункт Петровское в Харьковской области, а группировка "Восток" - Перебудова в ДНР, следует из... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T19:08:00+03:00
2025-06-22T19:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сумы
владимир путин
владимир мединский
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июня - РИА Новости. Российская группировка "Запад" взяла под контроль населенный пункт Петровское в Харьковской области, а группировка "Восток" - Перебудова в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ за сутки. ВСУ за сутки потеряли около 1355 военнослужащих на разных направлениях спецоперации, сообщило военное ведомство. Образ независимой Украины в глазах компартии Формирование в СССР образа независимой в прошлом Украины было продолжением ленинской идеи коренизации и попыткой компартии привлечь национальные элиты, считает президент РФ Владимир Путин. Президент в воскресенье в Кремле провел встречу с авторами и редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11 классов и учреждений среднего профессионального образования. Один из участников беседы, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что авторы, существенно перерабатывая содержание, в новой линейке учебников избавились от большого количества ложных посылок. Например, упомянул Мединский, раньше всегда учили, что 1954 год - это не только запуск процесса Крыма, но и "всенародное отмечание 300-летия воссоединения Украины с Россией". Он отметил, что эта лживая фраза про "воссоединение Украины с Россией" всегда вызывает улыбку у историков. Мединский сказал, что это было продолжение политики компартии, большевиков по поводу так называемой коренизации, которая началась с того, что политические силы способствовали развалу империи, потом предпринимали попытки восстановить российскую государственность и искали новые формы, пытаясь привлечь какими-то красивыми лозунгами национальные элиты. Отсюда и пошла ленинская идея коренизации и создания так называемых независимых государств, которых, естественно, никогда и не было, отреагировал Путин, отметив, что это отдельная тема как раз для специалистов-историков. Госпереворот на Украине нельзя "перелестнуть" Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы "перелистнуть" страницу с событиями госпереворота на Украине в 2014 году, заявил, что Россия и президент РФ Владимир Путин не готовы ничего "перелистывать", необходимо исправить первопричины конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что госпереворот 2014 года стал предтечей всей ситуации вокруг Украины и всё, что происходило после, стало последствием этого переворота. ВСУ создали отдельную группу для обороны Сум Для обороны Сум создана отдельная группа в составе ВСУ и назначен ответственный за возведение фортификационных сооружений, сообщил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский. В пятницу Путин заявил, что задачи забрать город Сумы у России нет, но такая возможность не исключена. По его словам, действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт, при этом глубина зоны безопасности там составляет от восьми до 12 километров. Сырский заявил, что принимаются необходимые меры, чтобы обезопасить областной центр. В частности, в составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум и наращивание системы инженерных фортификационных заграждений; назначен заместитель командира ОТУ по вопросам фортификаций. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 21 июня заявил, что в Сумской области Украины на границе с Курской областью РФ обнаружено, что тетраэдры (так называемые "зубы дракона") не были установлены и просто лежат вдоль дороги с января. Украинский парламентарий Сергей Рахманин заявлял, что фортификационные сооружения в граничащей с РФ Сумской области Украины строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества. Депутат Рады Марьяна Безуглая в начале июня раскритиковала действия главкома Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области. Воздушная тревога в областях Украины Воздушная тревога объявлена в Сумской, Одесской, Черниговской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 16.30 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Одесской области. Через некоторое время ее объявили в Сумской, Черниговской и Киевской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024618290.html
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024602228.html
https://ria.ru/20250622/sumy-2024558076.html
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россия
украина
сумы
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россия, украина, сумы, владимир путин, владимир мединский, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сумы, Владимир Путин, Владимир Мединский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины

Спецоперация, 22 июня: ВС России освободили Петровское и Перебудова

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б"
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июня - РИА Новости. Российская группировка "Запад" взяла под контроль населенный пункт Петровское в Харьковской области, а группировка "Восток" - Перебудова в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ за сутки.
ВСУ за сутки потеряли около 1355 военнослужащих на разных направлениях спецоперации, сообщило военное ведомство.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Песков объяснил частые упоминания Путиным госпереворота на Украине
Вчера, 12:37

Образ независимой Украины в глазах компартии

Формирование в СССР образа независимой в прошлом Украины было продолжением ленинской идеи коренизации и попыткой компартии привлечь национальные элиты, считает президент РФ Владимир Путин. Президент в воскресенье в Кремле провел встречу с авторами и редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11 классов и учреждений среднего профессионального образования.
Один из участников беседы, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что авторы, существенно перерабатывая содержание, в новой линейке учебников избавились от большого количества ложных посылок. Например, упомянул Мединский, раньше всегда учили, что 1954 год - это не только запуск процесса Крыма, но и "всенародное отмечание 300-летия воссоединения Украины с Россией". Он отметил, что эта лживая фраза про "воссоединение Украины с Россией" всегда вызывает улыбку у историков.
Мединский сказал, что это было продолжение политики компартии, большевиков по поводу так называемой коренизации, которая началась с того, что политические силы способствовали развалу империи, потом предпринимали попытки восстановить российскую государственность и искали новые формы, пытаясь привлечь какими-то красивыми лозунгами национальные элиты.
Отсюда и пошла ленинская идея коренизации и создания так называемых независимых государств, которых, естественно, никогда и не было, отреагировал Путин, отметив, что это отдельная тема как раз для специалистов-историков.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В США сделали неожиданное признание о будущем Украины в НАТО
Вчера, 11:26

Госпереворот на Украине нельзя "перелестнуть"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы "перелистнуть" страницу с событиями госпереворота на Украине в 2014 году, заявил, что Россия и президент РФ Владимир Путин не готовы ничего "перелистывать", необходимо исправить первопричины конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что госпереворот 2014 года стал предтечей всей ситуации вокруг Украины и всё, что происходило после, стало последствием этого переворота.

ВСУ создали отдельную группу для обороны Сум

Для обороны Сум создана отдельная группа в составе ВСУ и назначен ответственный за возведение фортификационных сооружений, сообщил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский.
В пятницу Путин заявил, что задачи забрать город Сумы у России нет, но такая возможность не исключена. По его словам, действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт, при этом глубина зоны безопасности там составляет от восьми до 12 километров.
Сырский заявил, что принимаются необходимые меры, чтобы обезопасить областной центр. В частности, в составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум и наращивание системы инженерных фортификационных заграждений; назначен заместитель командира ОТУ по вопросам фортификаций.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В США выступили с предупреждением из-за ситуации в Сумской области
Вчера, 03:01
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 21 июня заявил, что в Сумской области Украины на границе с Курской областью РФ обнаружено, что тетраэдры (так называемые "зубы дракона") не были установлены и просто лежат вдоль дороги с января.
Украинский парламентарий Сергей Рахманин заявлял, что фортификационные сооружения в граничащей с РФ Сумской области Украины строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества. Депутат Рады Марьяна Безуглая в начале июня раскритиковала действия главкома Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области.

Воздушная тревога в областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Одесской, Черниговской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 16.30 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Одесской области. Через некоторое время ее объявили в Сумской, Черниговской и Киевской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Военнослужащий в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Сальдо заявил о пресечении попыток ВСУ высадиться на Тендровской косе
Вчера, 06:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСумыВладимир ПутинВладимир МединскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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