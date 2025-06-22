https://ria.ru/20250622/spetsoperatsiya-2024685391.html

Спецоперация, 22 июня: ВС России освободили Петровское и Перебудова

Спецоперация, 22 июня: ВС России освободили Петровское и Перебудова - РИА Новости, 22.06.2025

Спецоперация, 22 июня: ВС России освободили Петровское и Перебудова

Российская группировка "Запад" взяла под контроль населенный пункт Петровское в Харьковской области, а группировка "Восток" - Перебудова в ДНР, следует из... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T19:08:00+03:00

2025-06-22T19:08:00+03:00

2025-06-22T19:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сумы

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владимир мединский

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июня - РИА Новости. Российская группировка "Запад" взяла под контроль населенный пункт Петровское в Харьковской области, а группировка "Восток" - Перебудова в ДНР, следует из сводки Минобороны РФ за сутки. ВСУ за сутки потеряли около 1355 военнослужащих на разных направлениях спецоперации, сообщило военное ведомство. Образ независимой Украины в глазах компартии Формирование в СССР образа независимой в прошлом Украины было продолжением ленинской идеи коренизации и попыткой компартии привлечь национальные элиты, считает президент РФ Владимир Путин. Президент в воскресенье в Кремле провел встречу с авторами и редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11 классов и учреждений среднего профессионального образования. Один из участников беседы, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что авторы, существенно перерабатывая содержание, в новой линейке учебников избавились от большого количества ложных посылок. Например, упомянул Мединский, раньше всегда учили, что 1954 год - это не только запуск процесса Крыма, но и "всенародное отмечание 300-летия воссоединения Украины с Россией". Он отметил, что эта лживая фраза про "воссоединение Украины с Россией" всегда вызывает улыбку у историков. Мединский сказал, что это было продолжение политики компартии, большевиков по поводу так называемой коренизации, которая началась с того, что политические силы способствовали развалу империи, потом предпринимали попытки восстановить российскую государственность и искали новые формы, пытаясь привлечь какими-то красивыми лозунгами национальные элиты. Отсюда и пошла ленинская идея коренизации и создания так называемых независимых государств, которых, естественно, никогда и не было, отреагировал Путин, отметив, что это отдельная тема как раз для специалистов-историков. Госпереворот на Украине нельзя "перелестнуть" Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призывы "перелистнуть" страницу с событиями госпереворота на Украине в 2014 году, заявил, что Россия и президент РФ Владимир Путин не готовы ничего "перелистывать", необходимо исправить первопричины конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что госпереворот 2014 года стал предтечей всей ситуации вокруг Украины и всё, что происходило после, стало последствием этого переворота. ВСУ создали отдельную группу для обороны Сум Для обороны Сум создана отдельная группа в составе ВСУ и назначен ответственный за возведение фортификационных сооружений, сообщил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский. В пятницу Путин заявил, что задачи забрать город Сумы у России нет, но такая возможность не исключена. По его словам, действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт, при этом глубина зоны безопасности там составляет от восьми до 12 километров. Сырский заявил, что принимаются необходимые меры, чтобы обезопасить областной центр. В частности, в составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум и наращивание системы инженерных фортификационных заграждений; назначен заместитель командира ОТУ по вопросам фортификаций. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 21 июня заявил, что в Сумской области Украины на границе с Курской областью РФ обнаружено, что тетраэдры (так называемые "зубы дракона") не были установлены и просто лежат вдоль дороги с января. Украинский парламентарий Сергей Рахманин заявлял, что фортификационные сооружения в граничащей с РФ Сумской области Украины строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества. Депутат Рады Марьяна Безуглая в начале июня раскритиковала действия главкома Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области. Воздушная тревога в областях Украины Воздушная тревога объявлена в Сумской, Одесской, Черниговской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 16.30 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Одесской области. Через некоторое время ее объявили в Сумской, Черниговской и Киевской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024618290.html

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024602228.html

https://ria.ru/20250622/sumy-2024558076.html

https://ria.ru/20250622/spetsoperatsiya-2024571009.html

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россия, украина, сумы, владимир путин, владимир мединский, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины