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ВСУ потеряли более 140 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 22.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 22.06.2025 (обновлено: 12:38 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/spetsoperatsiya-2024617834.html
ВСУ потеряли более 140 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли более 140 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 22.06.2025
ВСУ потеряли более 140 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения группировки ВС РФ "Юг" уничтожили за сутки более 140 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, три склада боеприпасов и склад материальных... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:33:00+03:00
2025-06-22T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Юг" уничтожили за сутки более 140 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, три склада боеприпасов и склад материальных средств, сообщили в Минобороны России."ВСУ потеряли более 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и пять автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Каленики, Семеновка, Белокузьминовка, Ильиновка, Дылеевка, Краматорск, Клебан-Бык и Константиновка Донецкой Народной Республики.* Террористическая организация, запрещенная в России
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 140 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 140 боевиков и 3 склада в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Юг" уничтожили за сутки более 140 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, три склада боеприпасов и склад материальных средств, сообщили в Минобороны России.
"ВСУ потеряли более 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и пять автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Каленики, Семеновка, Белокузьминовка, Ильиновка, Дылеевка, Краматорск, Клебан-Бык и Константиновка Донецкой Народной Республики.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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