https://ria.ru/20250622/spetsoperatsiya-2024617834.html

ВСУ потеряли более 140 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли более 140 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 22.06.2025

ВСУ потеряли более 140 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения группировки ВС РФ "Юг" уничтожили за сутки более 140 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, три склада боеприпасов и склад материальных... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:33:00+03:00

2025-06-22T12:33:00+03:00

2025-06-22T12:38:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Юг" уничтожили за сутки более 140 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, три склада боеприпасов и склад материальных средств, сообщили в Минобороны России."ВСУ потеряли более 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и пять автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов и склад материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Каленики, Семеновка, Белокузьминовка, Ильиновка, Дылеевка, Краматорск, Клебан-Бык и Константиновка Донецкой Народной Республики.* Террористическая организация, запрещенная в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф