https://ria.ru/20250622/spetsoperatsiya-2024616529.html

ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действия группировки "Запад" за сутки

ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действия группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 22.06.2025

ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действия группировки "Запад" за сутки

Украинские войска потеряли за сутки до 210 военнослужащих и бронетранспортёр в зоне ответственности группировки "Запад", сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:24:00+03:00

2025-06-22T12:24:00+03:00

2025-06-22T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 210 военнослужащих и бронетранспортёр в зоне ответственности группировки "Запад", сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Гороховатка, Новая Кругляковка, Песчаное, Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть пикапов, четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

украина, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины