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ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действия группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 22.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:24 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/spetsoperatsiya-2024616529.html
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действия группировки "Запад" за сутки
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действия группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 22.06.2025
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действия группировки "Запад" за сутки
Украинские войска потеряли за сутки до 210 военнослужащих и бронетранспортёр в зоне ответственности группировки "Запад", сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:24:00+03:00
2025-06-22T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 210 военнослужащих и бронетранспортёр в зоне ответственности группировки "Запад", сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Гороховатка, Новая Кругляковка, Песчаное, Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть пикапов, четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действия группировки "Запад" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 210 боевиков и БТР М113 в зоне действия "Запада" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 210 военнослужащих и бронетранспортёр в зоне ответственности группировки "Запад", сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Гороховатка, Новая Кругляковка, Песчаное, Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть пикапов, четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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