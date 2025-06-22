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Пеллегрини напомнил, что Словакию от фашизма освободила Красная Армия
Пеллегрини напомнил, что Словакию от фашизма освободила Красная Армия - РИА Новости, 22.06.2025
Пеллегрини напомнил, что Словакию от фашизма освободила Красная Армия
Ничто не изменит того факта, что республику от фашизма освободила Красная Армия, заявил президент Словакии Петр Пеллегрини в ходе памятных мероприятий по случаю РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T06:24:00+03:00
2025-06-22T06:24:00+03:00
2025-06-22T06:34:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 22 июн - РИА Новости. Ничто не изменит того факта, что республику от фашизма освободила Красная Армия, заявил президент Словакии Петр Пеллегрини в ходе памятных мероприятий по случаю трагедии в словацкой селе Калиште."Свободу нам принесли солдаты румынской и Красной Армии… Я хочу здесь, в Калиште, сказать очень ясно: спустя 80 лет и всегда будет в силе то, что если 80 лет назад нас освободил солдат Красной Армии, то это так есть и сейчас", — сказал он.При этом президент заверил, что в Словакии всегда будут чтить героев Второй мировой войны и склоняться перед ними.Словацкая деревня Калиште была одним из центров партизанского движения, в марте 1945 года фашисты сожгли ее в ответ на то, что местные жители оказывали помощь партизанским отрядам. В тот период там были казнены около десяти человек. Сегодня место, где произошла трагедия объявлено в Словакии национальным памятником.
https://ria.ru/20250404/bratislava-2009437084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, россия, петер пеллегрини
В мире, Словакия, Россия, Петер Пеллегрини
Пеллегрини напомнил, что Словакию от фашизма освободила Красная Армия
Пеллегрини: ничто не изменит того, что Словакию освободила Красная Армия