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Сальдо назвал Украину исконно русской землей

Сальдо назвал Украину исконно русской землей - РИА Новости, 22.06.2025

Сальдо назвал Украину исконно русской землей

Территория Украины является исконно русской землей, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T16:07:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Территория Украины является исконно русской землей, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Территория Украины является исконной той землей, на которой жили русские и всегда была Россия. Поэтому мы отстаиваем свое историческое право", - сказал Сальдо. При этом Сальдо подчеркнул, что мир на Украине невыгоден "англосакским компаниям", которые делают все, чтобы военный конфликт продолжался. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. ПМЭФ-2025 проходил в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

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россия, украина, херсонская область , владимир сальдо