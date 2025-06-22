https://ria.ru/20250622/rzhev-2024690764.html

В Ржеве перезахоронили останки 817 бойцов, погибших в годы войны

В Ржеве перезахоронили останки 817 бойцов, погибших в годы войны - РИА Новости, 22.06.2025

В Ржеве перезахоронили останки 817 бойцов, погибших в годы войны

Останки 817 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили на мемориальном кладбище советских воинов города воинской славы Ржева в Тверской РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T20:12:00+03:00

2025-06-22T20:12:00+03:00

2025-06-22T20:12:00+03:00

общество

ржев

московская область (подмосковье)

смоленская область

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024690550_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2408c357ae61f2c0d6d1c2cd5fe68a7b.jpg

РЯЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Останки 817 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили на мемориальном кладбище советских воинов города воинской славы Ржева в Тверской области, сообщила пресс-служба правительства региона. "В День памяти и скорби на мемориальном кладбище советских воинов города воинской славы Ржева состоялась церемония перезахоронения останков защитников Отечества. С воинскими почестями преданы земле 817 бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. Отмечается, что останки советских воинов были подняты в рамках осенней международной военно-исторической поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт", а также в ходе экспедиций, которые проводятся в настоящее время поисковыми отрядами Тверской и Московской областей и Вахты Памяти компании "Газпром". Поисковикам удалось установить 23 имени советских воинов. Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941-го по март 1943-го на подступах к городу шли кровопролитные бои. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва. 3 марта 1943 года Ржев был освобождён от захватчиков, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20250507/pobeda-2015539096.html

ржев

московская область (подмосковье)

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ржев, московская область (подмосковье), смоленская область, газпром