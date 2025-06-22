В Ржеве перезахоронили останки 817 бойцов, погибших в годы войны
В Тверской области перезахоронили останки 817 погибших в годы войны бойцов
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ День памяти и скорби в Ржеве состоялась церемония перезахоронения останков 817 воинов, погибших в Великой Отечественной войне
В День памяти и скорби в Ржеве состоялась церемония перезахоронения останков 817 воинов, погибших в Великой Отечественной войне
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РЯЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Останки 817 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили на мемориальном кладбище советских воинов города воинской славы Ржева в Тверской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В День памяти и скорби на мемориальном кладбище советских воинов города воинской славы Ржева состоялась церемония перезахоронения останков защитников Отечества. С воинскими почестями преданы земле 817 бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что останки советских воинов были подняты в рамках осенней международной военно-исторической поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт", а также в ходе экспедиций, которые проводятся в настоящее время поисковыми отрядами Тверской и Московской областей и Вахты Памяти компании "Газпром". Поисковикам удалось установить 23 имени советских воинов.
Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941-го по март 1943-го на подступах к городу шли кровопролитные бои. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва. 3 марта 1943 года Ржев был освобождён от захватчиков, отмечает пресс-служба.