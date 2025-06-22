https://ria.ru/20250622/rubio-2024682787.html

Рубио объяснил размещение сил США на Ближнем Востоке

Рубио объяснил размещение сил США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.06.2025

Рубио объяснил размещение сил США на Ближнем Востоке

Размещение сил США на Ближнем Востоке обусловлено якобы исходящей от Ирана угрозы, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T18:46:00+03:00

2025-06-22T18:46:00+03:00

2025-06-22T18:46:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Размещение сил США на Ближнем Востоке обусловлено якобы исходящей от Ирана угрозы, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Единственная причина, по которой у США есть базы в регионе, единственная причина иметь базу ВВС в Катаре, в ОАЭ, в Саудовской Аравии, - потому что они боятся, что их атакует Иран и хотят, чтобы США помогли им в защите", - сказал Рубио в интервью Fox News. По его словам, якобы без угрозы Ирана не было бы нужды в базах США. "Эти страны полностью осознают угрозы, которые представляет Иран", - сказал он. "Поэтому они хотят, чтобы мы там были, чтобы защищать их нефтяные месторождения и инфраструктуру", - сказал Рубио. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250622/obraschenie-2024568142.html

https://ria.ru/20250622/tramp-2024581103.html

https://ria.ru/20250622/ataka-2024634420.html

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иран

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