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Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире - РИА Новости, 22.06.2025
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07:26 22.06.2025
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Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире
Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире - РИА Новости, 22.06.2025
Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире
Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире, идет работа над межправсоглашениями с этими странами, заявил РИА Новости глава агентства... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T07:26:00+03:00
2025-06-22T07:26:00+03:00
мали
алжир (провинция)
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
евгений примаков (россотрудничество)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире, идет работа над межправсоглашениями с этими странами, заявил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков. "Достаточно высокая степень проработки межправительственных соглашений по Мали и Алжиру. Они (документы - ред.) сейчас находятся на стороне партнеров. Ждем, когда они нам ответят. Готовы к открытию", - сказал Примаков на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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мали, алжир (провинция), евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков (россотрудничество), в мире
Мали, Алжир (провинция), Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Евгений Примаков (Россотрудничество), В мире
Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире

Примаков: Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире

© РИА Новости / Нина ЗотинаЕвгений Примаков
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Евгений Примаков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире, идет работа над межправсоглашениями с этими странами, заявил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков.
"Достаточно высокая степень проработки межправительственных соглашений по Мали и Алжиру. Они (документы - ред.) сейчас находятся на стороне партнеров. Ждем, когда они нам ответят. Готовы к открытию", - сказал Примаков на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Россотрудничество может открыть партнерский Русский дом в Стамбуле
7 апреля, 13:58
 
МалиАлжир (провинция)Евгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Евгений Примаков (Россотрудничество)В мире
 
 
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