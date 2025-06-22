https://ria.ru/20250622/rossotrudnichestvo-2024574023.html
Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире
Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире - РИА Новости, 22.06.2025
Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире
Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире, идет работа над межправсоглашениями с этими странами, заявил РИА Новости глава агентства... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T07:26:00+03:00
2025-06-22T07:26:00+03:00
2025-06-22T07:26:00+03:00
мали
алжир (провинция)
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
евгений примаков (россотрудничество)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире, идет работа над межправсоглашениями с этими странами, заявил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков. "Достаточно высокая степень проработки межправительственных соглашений по Мали и Алжиру. Они (документы - ред.) сейчас находятся на стороне партнеров. Ждем, когда они нам ответят. Готовы к открытию", - сказал Примаков на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250407/rossotrudnichestvo-2009798344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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мали, алжир (провинция), евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков (россотрудничество), в мире
Мали, Алжир (провинция), Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Евгений Примаков (Россотрудничество), В мире
Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире
Примаков: Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире