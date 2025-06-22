https://ria.ru/20250622/rossotrudnichestvo-2024574023.html

Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире

Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире - РИА Новости, 22.06.2025

Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире

Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире, идет работа над межправсоглашениями с этими странами, заявил РИА Новости глава агентства... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T07:26:00+03:00

2025-06-22T07:26:00+03:00

2025-06-22T07:26:00+03:00

мали

алжир (провинция)

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

евгений примаков (россотрудничество)

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Россотрудничество планирует открыть Русские дома в Мали и Алжире, идет работа над межправсоглашениями с этими странами, заявил РИА Новости глава агентства Евгений Примаков. "Достаточно высокая степень проработки межправительственных соглашений по Мали и Алжиру. Они (документы - ред.) сейчас находятся на стороне партнеров. Ждем, когда они нам ответят. Готовы к открытию", - сказал Примаков на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250407/rossotrudnichestvo-2009798344.html

мали

алжир (провинция)

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Дарья Буймова

мали, алжир (провинция), евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков (россотрудничество), в мире