https://ria.ru/20250622/rossija-2024698873.html

Иран должен сам определять свою стратегию развития АЭС, заявила Захарова

Иран должен сам определять свою стратегию развития АЭС, заявила Захарова - РИА Новости, 22.06.2025

Иран должен сам определять свою стратегию развития АЭС, заявила Захарова

Россия и Китай полагают, что Иран должен сам определять свою стратегию развития атомной энергетики в соответствии с международным правом, заявила официальный... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T21:49:00+03:00

2025-06-22T21:49:00+03:00

2025-06-22T21:49:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия и Китай полагают, что Иран должен сам определять свою стратегию развития атомной энергетики в соответствии с международным правом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Россия и Китай не хотят создания Ираном ядерного оружия. Вэнс в интервью телеканалу ABC News выразил уверенность в том, что Россия и Китай наряду с США не хотят создания Ираном ядерного оружия, поскольку его распространение на Ближнем Востоке стало бы катастрофой. "Россия и Китай полагают, что Иран (как и любая другая страна) сам может и должен определять свою стратегию развития атомной энергетики в соответствии с международным правом, в частности, с ДНЯО, а другие государства могут выстраивать свое отношение к этому также на международно-правовой основе", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она добавила, что Иран создавал мирный атом, на что имеет полное право, и не создавал ядерное оружие, что было неоднократно подтверждено как самим Тегераном, так и МАГАТЭ.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250622/iran-2024629009.html

https://ria.ru/20250622/rezolyutsiya-2024681297.html

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