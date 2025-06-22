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Рособрнадзор заявил о готовности к обязательному ЕГЭ по истории - РИА Новости, 22.06.2025
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18:08 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/rosobrnadzor-2024679740.html
Рособрнадзор заявил о готовности к обязательному ЕГЭ по истории
Рособрнадзор заявил о готовности к обязательному ЕГЭ по истории - РИА Новости, 22.06.2025
Рособрнадзор заявил о готовности к обязательному ЕГЭ по истории
Рособрнадзор готов к проведению ЕГЭ по истории в качестве обязательного для поступления в гуманитарные вузы, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T18:08:00+03:00
2025-06-22T18:08:00+03:00
общество
россия
анатолий торкунов
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
мгимо
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Рособрнадзор готов к проведению ЕГЭ по истории в качестве обязательного для поступления в гуманитарные вузы, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече президента РФ с авторами учебников истории предложил Владимиру Путину сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы. Глава государства поддержал идею ректора. "Рособрнадзор готов к проведению ЕГЭ по истории в качестве обязательного для поступления в гуманитарные вузы", - говорится в сообщении. В Рособрнадзоре добавили, что многолетний успешный опыт проведения ГИА и созданная инфраструктура позволит организовать этот процесс комфортно для сдающих и организаторов экзаменов.
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общество, россия, анатолий торкунов, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), мгимо
Общество, Россия, Анатолий Торкунов, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), МГИМО
Рособрнадзор заявил о готовности к обязательному ЕГЭ по истории

Рособрнадзор готов проводить ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченица перед началом сдачи ЕГЭ
Ученица перед началом сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученица перед началом сдачи ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Рособрнадзор готов к проведению ЕГЭ по истории в качестве обязательного для поступления в гуманитарные вузы, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече президента РФ с авторами учебников истории предложил Владимиру Путину сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы. Глава государства поддержал идею ректора.
"Рособрнадзор готов к проведению ЕГЭ по истории в качестве обязательного для поступления в гуманитарные вузы", - говорится в сообщении.
В Рособрнадзоре добавили, что многолетний успешный опыт проведения ГИА и созданная инфраструктура позволит организовать этот процесс комфортно для сдающих и организаторов экзаменов.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Мединский отметил удобство новых учебников истории для подготовки к ЕГЭ
Вчера, 16:10
 
ОбществоРоссияАнатолий ТоркуновВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)МГИМО
 
 
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