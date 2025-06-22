https://ria.ru/20250622/rosobrnadzor-2024679740.html

Рособрнадзор заявил о готовности к обязательному ЕГЭ по истории

Рособрнадзор заявил о готовности к обязательному ЕГЭ по истории - РИА Новости, 22.06.2025

Рособрнадзор заявил о готовности к обязательному ЕГЭ по истории

Рособрнадзор готов к проведению ЕГЭ по истории в качестве обязательного для поступления в гуманитарные вузы, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T18:08:00+03:00

2025-06-22T18:08:00+03:00

2025-06-22T18:08:00+03:00

общество

россия

анатолий торкунов

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

мгимо

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Рособрнадзор готов к проведению ЕГЭ по истории в качестве обязательного для поступления в гуманитарные вузы, сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече президента РФ с авторами учебников истории предложил Владимиру Путину сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы. Глава государства поддержал идею ректора. "Рособрнадзор готов к проведению ЕГЭ по истории в качестве обязательного для поступления в гуманитарные вузы", - говорится в сообщении. В Рособрнадзоре добавили, что многолетний успешный опыт проведения ГИА и созданная инфраструктура позволит организовать этот процесс комфортно для сдающих и организаторов экзаменов.

https://ria.ru/20250622/uchebniki-2024662473.html

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общество, россия, анатолий торкунов, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), мгимо