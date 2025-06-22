https://ria.ru/20250622/ritter-2024699850.html

В США раскрыли, с чем столкнулся Трамп после ударов США по Ирану

В США раскрыли, с чем столкнулся Трамп после ударов США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025

В США раскрыли, с чем столкнулся Трамп после ударов США по Ирану

Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в соцсети X раскритиковал решение президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану. "MAGA (движение Трампа "Сделаем... РИА Новости, 22.06.2025

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в соцсети X раскритиковал решение президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану. "MAGA (движение Трампа "Сделаем Америку снова великой") официально мертво как движение", — говорится в публикации. Риттер напомнил, что Трамп обещал добиваться мира на своем посту. Утром 22 июня глава Белого дома сообщил, что американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер утверждает, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана. По словам Трампа, ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены, теперь Иран должен заключить мир. Глава МИД республики Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны. В ведомстве также подчеркнули, что США начали войну, ударив по иранским ядерным объектам. МИД России решительно осудил удары США по Ирану, отметив, что они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. В ведомстве подчеркнули, что Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на эти события.

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в мире, сша, дональд трамп, иран