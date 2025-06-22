https://ria.ru/20250622/renovatsiya-2024604630.html

Овчинский: семь участков в Тимирязевском районе вошли в программу реновации

Овчинский: семь участков в Тимирязевском районе вошли в программу реновации - РИА Новости, 22.06.2025

Овчинский: семь участков в Тимирязевском районе вошли в программу реновации

Семь стартовых площадок в Тимирязевском районе Москвы включены в программу реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T11:21:00+03:00

2025-06-22T11:21:00+03:00

2025-06-22T11:24:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

реновация

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Семь стартовых площадок в Тимирязевском районе Москвы включены в программу реновации, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Площадь квартир в жилых комплексах на семи стартовых площадках в Тимирязевском районе составит ориентировочно 115 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем около 4,2 тысячи москвичей. Все новостройки возведут с учетом безбарьерной среды", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Овчинский уточнил, что подъезды возведенных домов будут оборудованы широкими проходами, вестибюлями и лифтовыми холлами на одном уровне, без ступенек. Во дворах для удобства передвижения граждан, в том числе маломобильных, спроектируют пешеходные проходы. Первые этажи домов сделают нежилыми, так как в будущем там откроются социально-бытовые объекты.Всего в Тимирязевском районе в рамках реновации будет расселено 45 домов. Новые квартиры получат более восьми тысяч горожан.Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для строительства домов.

https://realty.ria.ru/20250618/vlasti-2023505247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, реновация