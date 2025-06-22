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В Серове при взрыве газа в пятиэтажке пострадал четырехлетний ребенок
В Серове при взрыве газа в пятиэтажке пострадал четырехлетний ребенок - РИА Новости, 22.06.2025
В Серове при взрыве газа в пятиэтажке пострадал четырехлетний ребенок
Среди пострадавших при хлопке газа в жилой пятиэтажке в Серове Свердловской области, по предварительным данным, есть четырехлетний ребенок, сообщили РИА Новости РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T11:55:00+03:00
2025-06-22T11:55:00+03:00
2025-06-22T11:55:00+03:00
серов
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свердловская область
денис паслер
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Среди пострадавших при хлопке газа в жилой пятиэтажке в Серове Свердловской области, по предварительным данным, есть четырехлетний ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. Ранее местные СМИ сообщали, что среди пострадавших – четырехмесячная девочка. "По предварительным данным, ребенок 2020 года рождения пострадал", – сказал собеседник агентства. По информации окружного главка МЧС, в воскресенье в 7.24 мск в Серове на улице Зеленая произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома, повреждены чердачное перекрытие и квартира, госпитализированы четыре человека. Трое из пострадавших – в удовлетворительном состоянии, они доставлены в Серовскую городскую больницу, решается вопрос об эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга, сообщал врио главы региона Денис Паслер в своем Telegram-канале. Хлопок в жилой пятиэтажке произошел после того, как местный житель включил разогреваться чайник, несмотря на запах газа, в свою очередь уточнял журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Он добавил, что среди пострадавших – мужчина 1987 года рождения, проживающий в квартире, где произошел инцидент, а также трое жильцов расположенной ниже квартиры – супружеская пара и ребенок. По факту ЧП следователи начали проверку на предмет возможного наличия признаков деяния, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).
https://ria.ru/20250622/vzryv-2024583270.html
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серов, россия, свердловская область, денис паслер, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Серов, Россия, Свердловская область, Денис Паслер, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Серове при взрыве газа в пятиэтажке пострадал четырехлетний ребенок
СК: среди пострадавших при ЧП в Серове, предварительно, есть 4-летний ребенок