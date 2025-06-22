https://ria.ru/20250622/raketa--2024598625.html
Иранская ракета разрушила жилые дома в Тель-Авиве
Иранская ракета разрушила жилые дома в Тель-Авиве - РИА Новости, 22.06.2025
Иранская ракета разрушила жилые дома в Тель-Авиве
Иранская ракета разрушила несколько жилых домов на севере Тель-Авива и повредила десятки зданий на сотни метров вокруг в ходе обстрела в воскресенье утром,... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T10:45:00+03:00
2025-06-22T10:45:00+03:00
2025-06-22T10:57:00+03:00
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
израиль
иран
тель-авив
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024599333_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4102eefc6613b87a9d53930f48422fcf.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Иранская ракета разрушила несколько жилых домов на севере Тель-Авива и повредила десятки зданий на сотни метров вокруг в ходе обстрела в воскресенье утром, различные спасательные службы в эти часы ведут разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. Район ракетного попадания полностью оцеплен военными и полицией. На месте работают бригады скорой помощи. Взрывной волной были повреждены офис банка и многочисленные кафе на соседних улицах. Силовики не пускают журналистов к разрушенным домам из-за угрозы дальнейших обрушений. По данным службы скорой помощи Израиля, в результате утреннего обстрела пострадали 16 человек, большинство из них получили легкие травмы. Местные СМИ сообщали, что Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, несколько из них преодолели израильскую систему ПРО. Удар был нанесен через несколько часов после атаки США на ядерные объекты Ирана.
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
израиль
иран
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024599333_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_763db9fb5ce67f625bcd157a8f4404d4.jpg
Последствия атаки Ирана на Тель-Авив
Иранская ракета разрушила несколько жилых домов на севере Тель-Авива и повредила десятки зданий на сотни метров вокруг в ходе обстрела в воскресенье утром, спасательные службы ведут разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. Район попадания оцеплен военными и полицией. Взрывной волной были повреждены офис банка и многочисленные кафе на соседних улицах. По данным службы скорой помощи Израиля, в результате утреннего обстрела пострадали 16 человек, большинство из них получили легкие травмы.
2025-06-22T10:45
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, иран, тель-авив, в мире
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Иран, Тель-Авив, В мире
Иранская ракета разрушила жилые дома в Тель-Авиве
Иранская ракета разрушила несколько жилых домов на севере Тель-Авива