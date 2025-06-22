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Иранская ракета разрушила жилые дома в Тель-Авиве - РИА Новости, 22.06.2025
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10:45 22.06.2025 (обновлено: 10:57 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/raketa--2024598625.html
Иранская ракета разрушила жилые дома в Тель-Авиве
Иранская ракета разрушила жилые дома в Тель-Авиве - РИА Новости, 22.06.2025
Иранская ракета разрушила жилые дома в Тель-Авиве
Иранская ракета разрушила несколько жилых домов на севере Тель-Авива и повредила десятки зданий на сотни метров вокруг в ходе обстрела в воскресенье утром,... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T10:45:00+03:00
2025-06-22T10:57:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Иранская ракета разрушила несколько жилых домов на севере Тель-Авива и повредила десятки зданий на сотни метров вокруг в ходе обстрела в воскресенье утром, различные спасательные службы в эти часы ведут разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. Район ракетного попадания полностью оцеплен военными и полицией. На месте работают бригады скорой помощи. Взрывной волной были повреждены офис банка и многочисленные кафе на соседних улицах. Силовики не пускают журналистов к разрушенным домам из-за угрозы дальнейших обрушений. По данным службы скорой помощи Израиля, в результате утреннего обстрела пострадали 16 человек, большинство из них получили легкие травмы. Местные СМИ сообщали, что Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, несколько из них преодолели израильскую систему ПРО. Удар был нанесен через несколько часов после атаки США на ядерные объекты Ирана.
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
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Последствия атаки Ирана на Тель-Авив
Иранская ракета разрушила несколько жилых домов на севере Тель-Авива и повредила десятки зданий на сотни метров вокруг в ходе обстрела в воскресенье утром, спасательные службы ведут разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. Район попадания оцеплен военными и полицией. Взрывной волной были повреждены офис банка и многочисленные кафе на соседних улицах. По данным службы скорой помощи Израиля, в результате утреннего обстрела пострадали 16 человек, большинство из них получили легкие травмы.
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, иран, тель-авив, в мире
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Иран, Тель-Авив, В мире
Иранская ракета разрушила жилые дома в Тель-Авиве

Иранская ракета разрушила несколько жилых домов на севере Тель-Авива

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Иранская ракета разрушила несколько жилых домов на севере Тель-Авива и повредила десятки зданий на сотни метров вокруг в ходе обстрела в воскресенье утром, различные спасательные службы в эти часы ведут разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости.
Район ракетного попадания полностью оцеплен военными и полицией. На месте работают бригады скорой помощи. Взрывной волной были повреждены офис банка и многочисленные кафе на соседних улицах. Силовики не пускают журналистов к разрушенным домам из-за угрозы дальнейших обрушений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00
По данным службы скорой помощи Израиля, в результате утреннего обстрела пострадали 16 человек, большинство из них получили легкие травмы. Местные СМИ сообщали, что Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, несколько из них преодолели израильскую систему ПРО.
Удар был нанесен через несколько часов после атаки США на ядерные объекты Ирана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
 
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраильИранТель-АвивВ мире
 
 
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