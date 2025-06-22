https://ria.ru/20250622/pvo-2024622082.html
Российская ПВО сбила шесть авиабомб JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS за сутки
Российская ПВО сбила шесть авиабомб JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS за сутки - РИА Новости, 22.06.2025
Российская ПВО сбила шесть авиабомб JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS за сутки
Российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два снаряда залпового огня HIMARS, а также сбила 164 беспилотника, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T13:09:00+03:00
2025-06-22T13:09:00+03:00
2025-06-22T13:09:00+03:00
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МОСКВА, 22 Июня - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два снаряда залпового огня HIMARS, а также сбила 164 беспилотника, сообщает Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 164 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
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Российская ПВО сбила шесть авиабомб JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS за сутки
МО РФ: ПВО уничтожила 6 авиабомб JDAM, 2 снаряда HIMARS и 164 дрона ВСУ за сутки