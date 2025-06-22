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Российская ПВО сбила шесть авиабомб JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS за сутки - РИА Новости, 22.06.2025
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13:09 22.06.2025
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Российская ПВО сбила шесть авиабомб JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS за сутки
Российская ПВО сбила шесть авиабомб JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS за сутки - РИА Новости, 22.06.2025
Российская ПВО сбила шесть авиабомб JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS за сутки
Российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два снаряда залпового огня HIMARS, а также сбила 164 беспилотника, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T13:09:00+03:00
2025-06-22T13:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 22 Июня - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два снаряда залпового огня HIMARS, а также сбила 164 беспилотника, сообщает Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 164 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российская ПВО сбила шесть авиабомб JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS за сутки

МО РФ: ПВО уничтожила 6 авиабомб JDAM, 2 снаряда HIMARS и 164 дрона ВСУ за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 Июня - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два снаряда залпового огня HIMARS, а также сбила 164 беспилотника, сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 164 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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