https://ria.ru/20250622/pvo-2024622082.html

Российская ПВО сбила шесть авиабомб JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS за сутки

Российская ПВО сбила шесть авиабомб JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS за сутки - РИА Новости, 22.06.2025

Российская ПВО сбила шесть авиабомб JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS за сутки

Российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два снаряда залпового огня HIMARS, а также сбила 164 беспилотника, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T13:09:00+03:00

2025-06-22T13:09:00+03:00

2025-06-22T13:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg

МОСКВА, 22 Июня - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два снаряда залпового огня HIMARS, а также сбила 164 беспилотника, сообщает Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 164 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность