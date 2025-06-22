https://ria.ru/20250622/pvo-2024573179.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 11 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.06.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 11 украинских беспилотников
Средства ПВО с 22.30 мск субботы до 02.55 мск воскресенья уничтожили 11 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T07:13:00+03:00
2025-06-22T07:13:00+03:00
2025-06-22T07:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
смоленская область
республика крым
безопасность
брянская область
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Средства ПВО с 22.30 мск субботы до 02.55 мск воскресенья уничтожили 11 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщает Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 22.30 мск 21 июня до 02.55 мск 22 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять - над территорией Брянской области и по одному БПЛА над территориями Смоленской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, смоленская область, республика крым, безопасность, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Смоленская область, Республика Крым, Безопасность, Брянская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 11 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 11 беспилотников на тремя российскими регионами