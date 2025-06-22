https://ria.ru/20250622/pvo-2024573179.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 11 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 22.06.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 11 украинских беспилотников

Средства ПВО с 22.30 мск субботы до 02.55 мск воскресенья уничтожили 11 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T07:13:00+03:00

2025-06-22T07:13:00+03:00

2025-06-22T07:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

смоленская область

республика крым

безопасность

брянская область

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Средства ПВО с 22.30 мск субботы до 02.55 мск воскресенья уничтожили 11 украинских беспилотников над тремя регионами России, сообщает Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 22.30 мск 21 июня до 02.55 мск 22 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять - над территорией Брянской области и по одному БПЛА над территориями Смоленской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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смоленская область

республика крым

брянская область

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Дарья Буймова

россия, смоленская область, республика крым, безопасность, брянская область