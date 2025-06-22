https://ria.ru/20250622/pvo-2024572826.html

В Смоленской области сбили три беспилотника

В Смоленской области сбили три беспилотника - РИА Новости, 22.06.2025

В Смоленской области сбили три беспилотника

Силами ПВО сбиты два БПЛА и один беспилотник подавлен средствами РЭБ в Смоленской области, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, сообщил... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T07:06:00+03:00

2025-06-22T07:06:00+03:00

2025-06-22T07:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

василий анохин

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Силами ПВО сбиты два БПЛА и один беспилотник подавлен средствами РЭБ в Смоленской области, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью наш регион вновь подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. В Ершичском округе силами ПВО министерства обороны РФ два БПЛА сбито и средствами РЭБ подавлен один беспилотник. В результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. На место направлены оперативные службы", - написал Анохин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

смоленская область

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Дарья Буймова

смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность