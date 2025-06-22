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В Смоленской области сбили три беспилотника
В Смоленской области сбили три беспилотника - РИА Новости, 22.06.2025
В Смоленской области сбили три беспилотника
Силами ПВО сбиты два БПЛА и один беспилотник подавлен средствами РЭБ в Смоленской области, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, сообщил... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T07:06:00+03:00
2025-06-22T07:06:00+03:00
2025-06-22T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Силами ПВО сбиты два БПЛА и один беспилотник подавлен средствами РЭБ в Смоленской области, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью наш регион вновь подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. В Ершичском округе силами ПВО министерства обороны РФ два БПЛА сбито и средствами РЭБ подавлен один беспилотник. В результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. На место направлены оперативные службы", - написал Анохин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
смоленская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Смоленской области сбили три беспилотника
Анохин: силами ПВО сбили два БПЛА и один подавлен средствами РЭБ