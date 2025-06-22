https://ria.ru/20250622/putin-2024665326.html

Государственный флаг поднимают во всех российских школах, заявил Путин

Государственный флаг поднимают во всех российских школах, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2025

Государственный флаг поднимают во всех российских школах, заявил Путин

Президент России Владимир Путин отметил, что сейчас российский флаг поднимают во всех школах РФ. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T16:29:00+03:00

2025-06-22T16:29:00+03:00

2025-06-22T16:29:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что сейчас российский флаг поднимают во всех школах РФ. Путин в воскресенье проводит встречу с редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11 классов и учреждений среднего профессионального образования. "Во всех школах сейчас флаг поднимается российский, уроки проводятся соответствующие", - сказал Путин в ходе встречи.

https://ria.ru/20250622/gosduma-2024662000.html

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2025

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общество, россия, владимир путин