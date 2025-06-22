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Государственный флаг поднимают во всех российских школах, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2025
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16:29 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/putin-2024665326.html
Государственный флаг поднимают во всех российских школах, заявил Путин
Государственный флаг поднимают во всех российских школах, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2025
Государственный флаг поднимают во всех российских школах, заявил Путин
Президент России Владимир Путин отметил, что сейчас российский флаг поднимают во всех школах РФ. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:29:00+03:00
2025-06-22T16:29:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что сейчас российский флаг поднимают во всех школах РФ. Путин в воскресенье проводит встречу с редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11 классов и учреждений среднего профессионального образования. "Во всех школах сейчас флаг поднимается российский, уроки проводятся соответствующие", - сказал Путин в ходе встречи.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Государственный флаг поднимают во всех российских школах, заявил Путин

Путин: сейчас государственный флаг поднимают во всех российских школах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что сейчас российский флаг поднимают во всех школах РФ.
Путин в воскресенье проводит встречу с редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11 классов и учреждений среднего профессионального образования.
"Во всех школах сейчас флаг поднимается российский, уроки проводятся соответствующие", - сказал Путин в ходе встречи.
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