https://ria.ru/20250622/putin-2024665326.html
Государственный флаг поднимают во всех российских школах, заявил Путин
Государственный флаг поднимают во всех российских школах, заявил Путин - РИА Новости, 22.06.2025
Государственный флаг поднимают во всех российских школах, заявил Путин
Президент России Владимир Путин отметил, что сейчас российский флаг поднимают во всех школах РФ. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:29:00+03:00
2025-06-22T16:29:00+03:00
2025-06-22T16:29:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:146:2958:1810_1920x0_80_0_0_aad0cd8eb52a4030be318d845edc74bd.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что сейчас российский флаг поднимают во всех школах РФ. Путин в воскресенье проводит встречу с редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11 классов и учреждений среднего профессионального образования. "Во всех школах сейчас флаг поднимается российский, уроки проводятся соответствующие", - сказал Путин в ходе встречи.
https://ria.ru/20250622/gosduma-2024662000.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc6bce84c79143e80dddfc73feb6139a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Государственный флаг поднимают во всех российских школах, заявил Путин
Путин: сейчас государственный флаг поднимают во всех российских школах