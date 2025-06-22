https://ria.ru/20250622/putin-2024652307.html
Путин: в 1990-е в учебных программах не было логики исторического процесса
Путин: в 1990-е в учебных программах не было логики исторического процесса - РИА Новости, 22.06.2025
Путин: в 1990-е в учебных программах не было логики исторического процесса
Президент России Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы в учебных программах была утрачена взаимосвязь и единая логика исторического процесса. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:29:00+03:00
2025-06-22T15:29:00+03:00
2025-06-22T15:40:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы в учебных программах была утрачена взаимосвязь и единая логика исторического процесса."К сожалению, в 1990-е годы была утрачена и взаимосвязь, и единая логика исторического процесса и учебных программ. У нас функционировали десятки учебников, в которых излагались исторические факты, и оценки давались прямо противоположные. Разобраться в этом было практически невозможно", - сказал глава государства в ходе встречи с авторами учебников истории.Путин подчеркнул, что альтернативные точки зрения должны быть, но базовые, фактологические вещи нельзя искажать.
https://ria.ru/20250622/putin-2024651938.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин: в 1990-е в учебных программах не было логики исторического процесса
Путин: в 1990-е в учебных программах была утрачена логика исторического процесса