https://ria.ru/20250622/putin-2024623985.html
Встреча Путина с редакторами школьных учебников истории. Прямая трансляция
Встреча Путина с редакторами школьных учебников истории. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.06.2025
Встреча Путина с редакторами школьных учебников истории. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с редакторами школьных учебников истории. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:21:00+03:00
2025-06-22T15:21:00+03:00
2025-06-22T15:21:00+03:00
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с редакторами школьных учебников истории.
россия
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Путин проводит встречу с редакторами школьных учебников истории
Путин проводит встречу с редакторами школьных учебников истории
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РИА Новости
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Встреча Путина с редакторами школьных учебников истории. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с редакторами школьных учебников истории.
2025-06-22T15:21
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PT25M25S
Встреча Путина с редакторами школьных учебников истории. Прямая трансляция
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с редакторами школьных учебников истории.