https://ria.ru/20250622/pushilin-2024686731.html

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР - РИА Новости, 22.06.2025

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР

ВС России продвигаются по всем направлениям в ДНР, в том числе еще дальше в сторону Днепропетровской области, заявил глава республики Денис Пушилин в интервью... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T19:23:00+03:00

2025-06-22T19:23:00+03:00

2025-06-22T19:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

днепропетровская область

денис пушилин

вооруженные силы рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. ВС России продвигаются по всем направлениям в ДНР, в том числе еще дальше в сторону Днепропетровской области, заявил глава республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "Линия фронта продолжает отодвигаться, и мы видим, что практически по всем направлениям, и об этом говорил и наш президент, наши подразделения продвигаются вперед. Для нас это выливается в освобожденные новые населенные пункты на территории ДНР. Великоновоселковское направление: после освобождения Комара здесь подразделения продвинулись еще дальше, в сторону Днепропетровской области", - рассказал Пушилин. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024476987.html

донецкая народная республика

днепропетровская область

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донецкая народная республика, днепропетровская область, денис пушилин, вооруженные силы рф