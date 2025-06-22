https://ria.ru/20250622/pushilin-2024686731.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР - РИА Новости, 22.06.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР
ВС России продвигаются по всем направлениям в ДНР, в том числе еще дальше в сторону Днепропетровской области, заявил глава республики Денис Пушилин в интервью... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T19:23:00+03:00
2025-06-22T19:23:00+03:00
2025-06-22T19:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
денис пушилин
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. ВС России продвигаются по всем направлениям в ДНР, в том числе еще дальше в сторону Днепропетровской области, заявил глава республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "Линия фронта продолжает отодвигаться, и мы видим, что практически по всем направлениям, и об этом говорил и наш президент, наши подразделения продвигаются вперед. Для нас это выливается в освобожденные новые населенные пункты на территории ДНР. Великоновоселковское направление: после освобождения Комара здесь подразделения продвинулись еще дальше, в сторону Днепропетровской области", - рассказал Пушилин. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250621/spetsoperatsiya-2024476987.html
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донецкая народная республика, днепропетровская область, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Пушилин: ВС России продвигаются дальше в сторону Днепропетровской области