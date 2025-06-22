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США должны получить ответ, заявил президент Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
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19:17 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/prezident-2024686301.html
США должны получить ответ, заявил президент Ирана
США должны получить ответ, заявил президент Ирана - РИА Новости, 22.06.2025
США должны получить ответ, заявил президент Ирана
США должны получить ответ за свою атаку на ядерные объекты Ирана, заявил в воскресенье президент исламской республики Масуд Пезешкиан во время телефонного... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T19:17:00+03:00
2025-06-22T19:17:00+03:00
в мире
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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. США должны получить ответ за свою атаку на ядерные объекты Ирана, заявил в воскресенье президент исламской республики Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном. "США атаковали нас. Если бы Вы были в таких условиях, что бы Вы сделали? Естественно, они должны получить ответ на свою агрессию", - приводит слова Пезешкиана официальный сайт иранского президента. В свою очередь, как передает пресс-служба президента Ирана, президент Франции заявил Пезешкиану о "готовности" Парижа предпринять усилия, направленные на остановку боевых столкновений на Ближнем Востоке, а также отметил готовность Парижа продолжать диалог с Тегераном. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака США уже вызвала негативную международную реакцию. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва также ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
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в мире, сша, иран, франция, масуд пезешкиан, эммануэль макрон, антониу гутерреш, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Франция, Масуд Пезешкиан, Эммануэль Макрон, Антониу Гутерреш, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США должны получить ответ, заявил президент Ирана

Президент Пезешкиан: США должны получить ответ за атаку на ядерные объекты Ирана

© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri NezhadИранский политик Масуд Пезешкиан
Иранский политик Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
Иранский политик Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. США должны получить ответ за свою атаку на ядерные объекты Ирана, заявил в воскресенье президент исламской республики Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном.
"США атаковали нас. Если бы Вы были в таких условиях, что бы Вы сделали? Естественно, они должны получить ответ на свою агрессию", - приводит слова Пезешкиана официальный сайт иранского президента.
В свою очередь, как передает пресс-служба президента Ирана, президент Франции заявил Пезешкиану о "готовности" Парижа предпринять усилия, направленные на остановку боевых столкновений на Ближнем Востоке, а также отметил готовность Парижа продолжать диалог с Тегераном.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака США уже вызвала негативную международную реакцию. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва также ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
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В миреСШАИранФранцияМасуд ПезешкианЭммануэль МакронАнтониу ГутеррешООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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