https://ria.ru/20250622/prezident-2024686301.html

США должны получить ответ, заявил президент Ирана

США должны получить ответ, заявил президент Ирана - РИА Новости, 22.06.2025

США должны получить ответ, заявил президент Ирана

США должны получить ответ за свою атаку на ядерные объекты Ирана, заявил в воскресенье президент исламской республики Масуд Пезешкиан во время телефонного... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T19:17:00+03:00

2025-06-22T19:17:00+03:00

2025-06-22T19:17:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. США должны получить ответ за свою атаку на ядерные объекты Ирана, заявил в воскресенье президент исламской республики Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном. "США атаковали нас. Если бы Вы были в таких условиях, что бы Вы сделали? Естественно, они должны получить ответ на свою агрессию", - приводит слова Пезешкиана официальный сайт иранского президента. В свою очередь, как передает пресс-служба президента Ирана, президент Франции заявил Пезешкиану о "готовности" Парижа предпринять усилия, направленные на остановку боевых столкновений на Ближнем Востоке, а также отметил готовность Парижа продолжать диалог с Тегераном. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака США уже вызвала негативную международную реакцию. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва также ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.

https://ria.ru/20250622/iran-2024658144.html

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