https://ria.ru/20250622/prankery-2024555640.html
Вован и Лексус хотят доказать связь властей Украины с мошенниками
Вован и Лексус хотят доказать связь властей Украины с мошенниками - РИА Новости, 22.06.2025
Вован и Лексус хотят доказать связь властей Украины с мошенниками
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) хотели бы созвониться с представителями украинской власти и добиться от них подтверждения того,... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T02:00:00+03:00
2025-06-22T02:00:00+03:00
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С. ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) хотели бы созвониться с представителями украинской власти и добиться от них подтверждения того, что колл-центры телефонных мошенников, обманывающих россиян, - часть войны против РФ, рассказал РИА Новости Владимир Кузнецов. "Обсудить эту тему (телефонного мошенничества - ред.) как раз с так называемыми украинскими властями. Чтобы нам действительно подтвердили, что в принципе мы уже и так знаем, но сказали бы из своих уст, что это такая фаза - часть информационной и экономической войны против России", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости на фестивале "Т-Двор" в рамках ПМЭФ в Петербурге. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Украина, В мире
Вован и Лексус хотят доказать связь властей Украины с мошенниками
Пранкеры хотят доказать, что колл-центры являются частью войны против России