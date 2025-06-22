https://ria.ru/20250622/pozhar-2024706858.html

Жительница поселка в Забайкалье, где бушует пожар, рассказала, чем дышит

Жительница поселка в Забайкалье, где бушует пожар, рассказала, чем дышит - РИА Новости, 22.06.2025

Жительница поселка в Забайкалье, где бушует пожар, рассказала, чем дышит

Жительница поселка Атамановка Забайкальского края, возле которого бушует лесной пожар, рассказала РИА Новости, что в воздухе чувствуется дым и гарь, а окна в... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T23:13:00+03:00

2025-06-22T23:13:00+03:00

2025-06-22T23:13:00+03:00

происшествия

забайкальский край

россия

природные пожары в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Жительница поселка Атамановка Забайкальского края, возле которого бушует лесной пожар, рассказала РИА Новости, что в воздухе чувствуется дым и гарь, а окна в квартире она вынуждена плотно закрывать. В воскресенье в соцсетях распространились видео пожара, бушующего возле поселка. Очевидцы запечатлели распространение возгорания: горит трава, потом огонь "перебегает" на деревья, а затем столпы огня и чёрный дым, через который пробиваются языки пламени, вздымаются выше, время от времени закрывая небо. "Сейчас огонь горит в районе Песчаного карьера, точно не знаю сколько, но примерно от нас в двух километрах. Чувствуется ли гарь? Конечно, дымом пахнет. Дома плотно закрываю окна", - рассказала местная жительница Ирина. Ранее региональный главк МЧС России сообщил, что лесной пожар на площади 100 гектаров тушат в 2,6 километра от поселка Атамановка, угрозы жителям нет, в тушении задействованы 152 человека и 26 единиц техники, в том числе два самолета-амфибии Бе-200, Ил-76 и вертолет Ми-8. Прокуратура контролирует пожароопасную ситуацию в Атамановке, там находится прокурор, позже уточнило надзорное ведомство региона. В краевом минприроды рассказали РИА Новости, что группировку лесных пожарных и техники увеличили к вечеру для тушения лесного пожара возле Атамановки. По данным "Авиалесоохраны", к 00.00 мск воскресенья на территории РФ были 83 лесных пожара на площади около 260 тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае: там действовали восемь пожаров на площади почти в 219 тысяч гектаров, уточнило ведомство. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило правительство Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 20 июня до 10 июля включительно.

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происшествия, забайкальский край, россия, природные пожары в россии