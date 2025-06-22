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В Забайкалье тушат крупный природный пожар у поселка Атамановка - РИА Новости, 22.06.2025
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14:22 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/pozhar-2024638209.html
В Забайкалье тушат крупный природный пожар у поселка Атамановка
В Забайкалье тушат крупный природный пожар у поселка Атамановка - РИА Новости, 22.06.2025
В Забайкалье тушат крупный природный пожар у поселка Атамановка
Лесной пожар на площади 100 гектаров тушат в 2,6 километра от поселка Атамановка Забайкальского края, угрозы жителям нет, сообщает в своем Тelegram-канале... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T14:22:00+03:00
2025-06-22T14:22:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
александр осипов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бе-200
ил-76
ми-8 амтш
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Лесной пожар на площади 100 гектаров тушат в 2,6 километра от поселка Атамановка Забайкальского края, угрозы жителям нет, сообщает в своем Тelegram-канале региональный главк МЧС России. В субботу губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что пожар у поселка Атамановка тушит авиация, в том числе самолет-амфибия Бе-200, Ил-76 и другая техника, а также наземная группировка. Прокуратура организовала проверку после возгорания из-за лесного пожара трех дачных домов и надворной постройки в СНТ "Сосновый" в Атамановке. Также по факту возбудили уголовное дело об уничтожении или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога. "Вблизи поселка Атамановка продолжаются работы по ликвидации лесного пожара, охватившего 100 гектаров. Очаг возгорания расположен в 2,6 километра от населенного пункта, угрозы для жителей нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении задействованы 152 человека и 26 единиц техники, в том числе два самолета-амфибии Бе-200, Ил-76 и вертолет Ми-8. "Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю", - добавили в ведомстве. По данным "Авиалесоохраны", к 00.00 мск воскресенья на территории РФ были 83 лесных пожара на площади около 260 тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае: там действовали восемь пожаров на площади почти в 219 тысяч гектаров, уточнило ведомство. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило правительство Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 20 июня до 10 июля включительно.
https://ria.ru/20250622/pozhar-2024584980.html
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Тушение крупного лесного пожара вблизи поселка Атамановка Забайкальского края
Тушение крупного лесного пожара вблизи поселка Атамановка Забайкальского края
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происшествия, россия, забайкальский край, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, ил-76, ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Александр Осипов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Бе-200, Ил-76, Ми-8 АМТШ
В Забайкалье тушат крупный природный пожар у поселка Атамановка

В Забайкалье у поселка Атамановка тушат природный пожар на площади сто гектаров

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Лесной пожар на площади 100 гектаров тушат в 2,6 километра от поселка Атамановка Забайкальского края, угрозы жителям нет, сообщает в своем Тelegram-канале региональный главк МЧС России.
В субботу губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что пожар у поселка Атамановка тушит авиация, в том числе самолет-амфибия Бе-200, Ил-76 и другая техника, а также наземная группировка. Прокуратура организовала проверку после возгорания из-за лесного пожара трех дачных домов и надворной постройки в СНТ "Сосновый" в Атамановке. Также по факту возбудили уголовное дело об уничтожении или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога.
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"Вблизи поселка Атамановка продолжаются работы по ликвидации лесного пожара, охватившего 100 гектаров. Очаг возгорания расположен в 2,6 километра от населенного пункта, угрозы для жителей нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в тушении задействованы 152 человека и 26 единиц техники, в том числе два самолета-амфибии Бе-200, Ил-76 и вертолет Ми-8.
"Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю", - добавили в ведомстве.
По данным "Авиалесоохраны", к 00.00 мск воскресенья на территории РФ были 83 лесных пожара на площади около 260 тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае: там действовали восемь пожаров на площади почти в 219 тысяч гектаров, уточнило ведомство.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило правительство Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 20 июня до 10 июля включительно.
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ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайАлександр ОсиповМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Бе-200Ил-76Ми-8 АМТШ
 
 
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