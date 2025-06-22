https://ria.ru/20250622/pozhar-2024638209.html

В Забайкалье тушат крупный природный пожар у поселка Атамановка

В Забайкалье тушат крупный природный пожар у поселка Атамановка - РИА Новости, 22.06.2025

В Забайкалье тушат крупный природный пожар у поселка Атамановка

Лесной пожар на площади 100 гектаров тушат в 2,6 километра от поселка Атамановка Забайкальского края, угрозы жителям нет, сообщает в своем Тelegram-канале... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T14:22:00+03:00

2025-06-22T14:22:00+03:00

2025-06-22T14:22:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

александр осипов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бе-200

ил-76

ми-8 амтш

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн - РИА Новости. Лесной пожар на площади 100 гектаров тушат в 2,6 километра от поселка Атамановка Забайкальского края, угрозы жителям нет, сообщает в своем Тelegram-канале региональный главк МЧС России. В субботу губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что пожар у поселка Атамановка тушит авиация, в том числе самолет-амфибия Бе-200, Ил-76 и другая техника, а также наземная группировка. Прокуратура организовала проверку после возгорания из-за лесного пожара трех дачных домов и надворной постройки в СНТ "Сосновый" в Атамановке. Также по факту возбудили уголовное дело об уничтожении или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога. "Вблизи поселка Атамановка продолжаются работы по ликвидации лесного пожара, охватившего 100 гектаров. Очаг возгорания расположен в 2,6 километра от населенного пункта, угрозы для жителей нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении задействованы 152 человека и 26 единиц техники, в том числе два самолета-амфибии Бе-200, Ил-76 и вертолет Ми-8. "Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю", - добавили в ведомстве. По данным "Авиалесоохраны", к 00.00 мск воскресенья на территории РФ были 83 лесных пожара на площади около 260 тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае: там действовали восемь пожаров на площади почти в 219 тысяч гектаров, уточнило ведомство. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило правительство Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 20 июня до 10 июля включительно.

https://ria.ru/20250622/pozhar-2024584980.html

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

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Тушение крупного лесного пожара вблизи поселка Атамановка Забайкальского края Тушение крупного лесного пожара вблизи поселка Атамановка Забайкальского края 2025-06-22T14:22 true PT1M32S

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, забайкальский край, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, ил-76, ми-8 амтш