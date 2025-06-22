https://ria.ru/20250622/pozhar-2024620942.html

При пожаре в жилом доме на севере Москвы погиб человек

При пожаре в жилом доме на севере Москвы погиб человек - РИА Новости, 22.06.2025

При пожаре в жилом доме на севере Москвы погиб человек

Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в девятиэтажном доме на севере Москвы, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:58:00+03:00

2025-06-22T12:58:00+03:00

2025-06-22T12:58:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в девятиэтажном доме на севере Москвы, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. "Загорелась квартира на первом этаже девятиэтажного жилого дома на Учинской улице в Москве. Принятыми мерами огнеборцы ликвидировали пожар. В ходе проводимых работ при помощи спасательных устройств с вышележащих этажей спасены два человека, также из подъезда дома выведены порядка 20 человек. К сожалению, на пожаре погиб один человек, пострадали два человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают восемь человек личного состава, задействовано три единицы техники

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москва

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)