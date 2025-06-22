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При пожаре в жилом доме на севере Москвы погиб человек - РИА Новости, 22.06.2025
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12:58 22.06.2025
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При пожаре в жилом доме на севере Москвы погиб человек
При пожаре в жилом доме на севере Москвы погиб человек - РИА Новости, 22.06.2025
При пожаре в жилом доме на севере Москвы погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в девятиэтажном доме на севере Москвы, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:58:00+03:00
2025-06-22T12:58:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в девятиэтажном доме на севере Москвы, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. "Загорелась квартира на первом этаже девятиэтажного жилого дома на Учинской улице в Москве. Принятыми мерами огнеборцы ликвидировали пожар. В ходе проводимых работ при помощи спасательных устройств с вышележащих этажей спасены два человека, также из подъезда дома выведены порядка 20 человек. К сожалению, на пожаре погиб один человек, пострадали два человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают восемь человек личного состава, задействовано три единицы техники
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в жилом доме на севере Москвы погиб человек

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в девятиэтажке на севере Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в девятиэтажном доме на севере Москвы, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
"Загорелась квартира на первом этаже девятиэтажного жилого дома на Учинской улице в Москве. Принятыми мерами огнеборцы ликвидировали пожар. В ходе проводимых работ при помощи спасательных устройств с вышележащих этажей спасены два человека, также из подъезда дома выведены порядка 20 человек. К сожалению, на пожаре погиб один человек, пострадали два человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают восемь человек личного состава, задействовано три единицы техники
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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