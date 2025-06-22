https://ria.ru/20250622/pozhar-2024584980.html
В России потушили 26 пожаров за сутки
В России потушили 26 пожаров за сутки - РИА Новости, 22.06.2025
В России потушили 26 пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 26 лесных пожаров на площади 41 287 гектаров, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T09:17:00+03:00
2025-06-22T09:17:00+03:00
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природные пожары в россии
происшествия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 26 лесных пожаров на площади 41 287 гектаров, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 26 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 41 287 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи воскресенья на территории РФ было 83 лесных пожара на площади 260 069 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Бурятии - там действовало 30 пожаров на 37 433 гектарах.
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россия, республика бурятия, природные пожары в россии, происшествия
Россия, Республика Бурятия, Природные пожары в России, Происшествия
В России потушили 26 пожаров за сутки
Лесопожарные службы в России потушили 26 пожаров за сутки