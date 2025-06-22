https://ria.ru/20250622/peterburg-2024553245.html

В Петербурге стартовала акция "Свеча памяти"

В Петербурге стартовала акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2025

В Петербурге стартовала акция "Свеча памяти"

Акция "Свеча памяти", посвященная Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходит на Дворцовой площади в Петербурге, передает... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T00:59:00+03:00

2025-06-22T00:59:00+03:00

2025-06-22T00:59:00+03:00

общество

санкт-петербург

александр беглов

мелитон кантария

санкт-петербургский государственный университет

день памяти и скорби

свеча памяти

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Акция "Свеча памяти", посвященная Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходит на Дворцовой площади в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Александр Беглов, врио заместителя командующего войсками Ленинградского военного округа по военно-политической работе Виталий Янковец, председатель правления "Движения первых" Артур Орлов, первый заместитель председателя Совета муниципальных образований Андрей Жабрев, хирург клиники высоких медицинских технологий имени Н.И.Пирогова СПбГУ Георгий Кантария - внучатый племянник водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом Мелитона Кантарии, историк и философ Андрей Вассоевич, а также волонтеры петербургского отделения организации "Движение Первых" и клуба "Дзержинец", школьники и студенты, петербуржцы. "Сегодня мы снова зажигаем свечи. Акция - это наша память о всех согражданах, жизни которых унесла война. Это наш знак благодарности всем, кто сражался за Родину и отдал жизнь ради будущего страны", - сказал Беглов. Глава города отметил, что 22 июня 1941 года – трагическая дата в истории нашей страны. "Это начало самой страшной войны в истории. В Победу верили с первых дней войны. Верили пограничники, первыми принявшие удар врага. Верили все, кто шёл в военкоматы, чтобы защищать Родину. Верили все, кто стоял у станков. Пока горит свеча памяти – мы едины, а значит, мы непобедимы", - сказал губернатор. Под проливным дождем, который идет в Петербурге всю субботу, участники акции зажгли свечи от лампады с огнем с Пискаревского кладбища. Его доставили на площадь военнослужащие почетного караула. Чтобы свечи не погасли от дождя, их пришлось закрывать пластиковыми крышками. После минуты молчания, объявленной на площади в память о погибших в годы войны, губернатор, волонтеры и члены петербургского "Движения первых" установили 80 тысяч свечей в общую огненную картину, созданную на площади. Она символизирует путь от начала и до конца войны, от сражений за Брестскую крепость до взятия Рейхстага. На ней изображены скульптура "Родина-мать зовет", Брестская крепость, момент водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Также для всех желающих организован концерт.

https://ria.ru/20250622/lugansk-2024551427.html

https://ria.ru/20250622/pamyat-2024550772.html

https://ria.ru/20240622/den-1954753340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, санкт-петербург, александр беглов, мелитон кантария, санкт-петербургский государственный университет, день памяти и скорби, свеча памяти