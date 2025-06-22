https://ria.ru/20250622/peskov-2024636846.html
Песков оценил объективность западных СМИ в освещении слов Путина
Песков оценил объективность западных СМИ в освещении слов Путина - РИА Новости, 22.06.2025
Песков оценил объективность западных СМИ в освещении слов Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил объективность западных информагентств в освещении заявлений президента Владимира Путина, которые были... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T14:15:00+03:00
2025-06-22T14:15:00+03:00
2025-06-22T23:32:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил объективность западных информагентств в освещении заявлений президента Владимира Путина, которые были сделаны в ходе встречи на ПМЭФ. Путин в ночь со среды на четверг провел на ПМЭФ встречу с представителями мировых информационных агентств, на которой также присутствовали и западные журналисты. "Информационные агентства, они дословно дают, они дают закавыченно. И действительно, это идет прямая передача слов президента, что важно для нас", — сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя объективность передачи заявлений Путина западными информагентствами. Песков уточнил, что перегибы в освещении слов президента России начинаются уже на следующей стадии, когда к работе приступают аналитики. "На следующих итерациях обработки этой информации — конечно же, у аналитиков и так далее — там уже начинаются такие стандартные перегибы, тенденциозное освещение. И сейчас уже тоже так происходит", — добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20250619/putin-2023748056.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Песков оценил объективность западных СМИ в освещении слов Путина
Песков заявил о объективности западных СМИ в освещении слов Путина на ПМЭФ