Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил объективность западных СМИ в освещении слов Путина - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 22.06.2025 (обновлено: 23:32 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/peskov-2024636846.html
Песков оценил объективность западных СМИ в освещении слов Путина
Песков оценил объективность западных СМИ в освещении слов Путина - РИА Новости, 22.06.2025
Песков оценил объективность западных СМИ в освещении слов Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил объективность западных информагентств в освещении заявлений президента Владимира Путина, которые были... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T14:15:00+03:00
2025-06-22T23:32:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил объективность западных информагентств в освещении заявлений президента Владимира Путина, которые были сделаны в ходе встречи на ПМЭФ. Путин в ночь со среды на четверг провел на ПМЭФ встречу с представителями мировых информационных агентств, на которой также присутствовали и западные журналисты. "Информационные агентства, они дословно дают, они дают закавыченно. И действительно, это идет прямая передача слов президента, что важно для нас", — сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя объективность передачи заявлений Путина западными информагентствами. Песков уточнил, что перегибы в освещении слов президента России начинаются уже на следующей стадии, когда к работе приступают аналитики. "На следующих итерациях обработки этой информации — конечно же, у аналитиков и так далее — там уже начинаются такие стандартные перегибы, тенденциозное освещение. И сейчас уже тоже так происходит", — добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20250619/putin-2023748056.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Песков оценил объективность западных СМИ в освещении слов Путина

Песков заявил о объективности западных СМИ в освещении слов Путина на ПМЭФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил объективность западных информагентств в освещении заявлений президента Владимира Путина, которые были сделаны в ходе встречи на ПМЭФ.
Путин в ночь со среды на четверг провел на ПМЭФ встречу с представителями мировых информационных агентств, на которой также присутствовали и западные журналисты.
"Информационные агентства, они дословно дают, они дают закавыченно. И действительно, это идет прямая передача слов президента, что важно для нас", — сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя объективность передачи заявлений Путина западными информагентствами.
Песков уточнил, что перегибы в освещении слов президента России начинаются уже на следующей стадии, когда к работе приступают аналитики.
"На следующих итерациях обработки этой информации — конечно же, у аналитиков и так далее — там уже начинаются такие стандартные перегибы, тенденциозное освещение. И сейчас уже тоже так происходит", — добавил представитель Кремля.
Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
"Есть выход из нынешней ситуации". Путин ответил на главный вопрос недели
19 июня, 01:44
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала