https://ria.ru/20250622/peskov-2024620019.html

Песков рассказал, сколько Запад потратил на госпереворот на Украине

Песков рассказал, сколько Запад потратил на госпереворот на Украине - РИА Новости, 22.06.2025

Песков рассказал, сколько Запад потратил на госпереворот на Украине

Западные страны в 2014 году отказались от своих обязательств по Украине, а потом потратили около четырех миллиардов долларов для организации госпереворота в... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:53:00+03:00

2025-06-22T12:53:00+03:00

2025-06-22T12:53:00+03:00

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Западные страны в 2014 году отказались от своих обязательств по Украине, а потом потратили около четырех миллиардов долларов для организации госпереворота в Киеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину ответил на вопрос о том, почему президент РФ Владимир Путин, говоря об Украине, часто возвращается к теме госпереворота 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что этот госпереворот - предтеча всех последующих событий. "Когда совершенно, собственно, не завуалированно западные страны отказались от своих обязательств, это министры иностранных дел, а потом, как позже подтвердили США, они потратили, по-моему, четыре миллиарда долларов, как признала сама (бывший заместитель госсекретаря США Виктория - прим.) Нуланд, для организации переворота", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250622/zelenskiy-2024592379.html

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дмитрий песков, павел зарубин, владимир путин, сша, россия, украина, в мире