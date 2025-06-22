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В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа
В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 22.06.2025
В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп понимают необходимость их встречи, у них есть намерение ее провести, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T12:16:00+03:00
2025-06-22T12:16:00+03:00
2025-06-22T12:32:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп понимают необходимость их встречи, у них есть намерение ее провести, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И Путин, и Трамп понимают необходимость их встречи. И, насколько я понимаю, у них действительно есть намерение такую встречу провести", - сказал Песков в интервью журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250619/vstrecha-2023871633.html
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владимир путин, дональд трамп, в мире, сша, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, США, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа
Песков: Путин и Трамп понимают необходимость их встречи