https://ria.ru/20250622/peskov-2024615156.html

В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа

В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 22.06.2025

В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп понимают необходимость их встречи, у них есть намерение ее провести, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T12:16:00+03:00

2025-06-22T12:16:00+03:00

2025-06-22T12:32:00+03:00

владимир путин

дональд трамп

в мире

сша

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп понимают необходимость их встречи, у них есть намерение ее провести, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И Путин, и Трамп понимают необходимость их встречи. И, насколько я понимаю, у них действительно есть намерение такую встречу провести", - сказал Песков в интервью журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250619/vstrecha-2023871633.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, дональд трамп, в мире, сша, россия, дмитрий песков